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台北34.3度 再刷新高溫紀錄

2018-04-23 16:23中央社 台北23日電

今天台灣附近仍吹溫暖的偏南風，中央氣象局觀測，中午12時11分台北出現攝氏34.3度，刷新今年以來台北站最高溫紀錄。

氣象局預報員陳建安提醒，明天鋒面南下，全台都有局部大雨，25日東北季風接力，北部低溫探18度，冷熱變化大，請民眾適時調整衣物。

中央氣象局觀測，中午12時11分台北出現攝氏34.3度，刷新今年以來台北站最高溫...
中央氣象局觀測，中午12時11分台北出現攝氏34.3度，刷新今年以來台北站最高溫紀錄。聯合報系資料照
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氣象局高溫
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