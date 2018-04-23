八點檔肥皂劇退出校園 文大白T運動籲董事會停止惡鬥

2018-04-23 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



文大師生穿白T，呼籲董事未停止惡鬥。圖／The Better Us社團提供 分享 facebook 文化大學董事會去年11月遴選出新任校長盧希鵬，卻傳出遴選有疑慮，董事長張鏡湖迄今未報部核定，今天下午開董事會討論。文大校長遴選案歹勢拖棚，校內師生已看不下去，今天也發起白T運動，師生表示，此活動不是為了挺哪一方，而是希望校園趕快回復平靜，讓學生能夠專心在校學習，別像八點檔沒完沒了。

張鏡湖下午1點半召集董事開會，並且新增提案討論「如何避免董事會落入家族化與財團化」等議題，董事袁興夏等人會前提議，張鏡湖之女、董事之一張海燕應立即辭董事職務。張海燕則回應，根據文大捐助章程規定，擔任董事的條件為愛學校，有心為教育付出，自己都符合資格，沒理由要她請辭。

看不慣董事會惡鬥，一群文大教職員在臉書成立「THE BETTER US」社團，今天發起「白色起義！文大教職員『衣』起穿白T」活動，靜默抗議董事會只會鬥爭，有違師生託付，並且要求全體董事趕快清醒，「還給大家一個安靜的校園」。

活動強調不集結，不陳抗，只安靜且有默契的「衣」起告白，安靜地抗議董事會議事不彰、不負責任、不關心學校只關心自己，要求高高在上的董事們停止大亂鬥，別演八點檔。

活動文宣中指出，「文大的夥伴，如果您被吵煩了，受夠了，請在4月23日董事會開會這天，穿上白T或白襯衫，用Dress Code告白：我們需要安靜，需要新的開始，需要更好的未來！」。

「THE BETTER US」很快就引起網友共鳴，有文大職員在臉書社團上列出六大「坦『白』說」。痛陳董事會從去年11月選完校長之後吵到現在，已經5個月卻一件事都做不成，毫無效能可言。

有活動參與者引述前校長李天任考績被打丙的事件表示，「這樣的團隊在任何一個行政單位，考績只值一個丙！」，指出董事會的存在應該是幫文大，而不是扯文大後腿，「失職二字剛好而已」。

也有教職員懷疑董事們是不是素質太差，不懂會議規則和民權初步，看不順眼的決議就不執行，只拼命找律師打官司卡東卡西，正事不辦，耽誤學校的未來。

活動參與者表示，會用臉書社團向董事會開砲，原因是十幾年來「受夠了」。董事會吵起架來既不文明也不優雅，出現作弊、黑箱、串通、掏空、謀財害命、良心被狗吃了等台詞，完全是罵大街的菜市場兼八點檔，從21世紀初演到現在。「家族」與「董事會」根本就是文大的兩大亂源。

教職員說，「別人一聽到我們在文化上班，就說你們學校到底在亂什麼啊？」也有職員大嘆顏面掃地，冏得抬不起頭，「真是夠了！」。

16年前文大發生校長母女論文抄襲案，緊接在後又是老董夫妻充滿動感的離婚事件簿記。文大董事會從此再無平靜。如今面臨少子化競爭，其他私立大學拼命衝，文大卻仍在山嵐裡奉天承運。去年新的董事會成立並選出新校長，大家都以為終於有機會改變了。誰知道老劇情不但重播，還加碼演出。

活動發起人無奈地說，長期以來，家族與董事會綿密的關係，讓很多師生跟校友都搞不清楚，其實校產是學校法人的，不是任何個人或家族的。校長遴選這一役雖然付出了空轉的慘痛代價，但起碼顯示文大的校園公民意識正在覺醒，不能再眼看著文大的進步一直被少數人的個人好惡，莫名其妙拖住。