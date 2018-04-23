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影／百人耗時3年、走遍22國！金獎團隊記錄下的地球奇蹟

2018-04-23 14:39聯合新聞網 文／遠見提供

「地球：奇蹟的一天」劇照。圖/甲上提供
「地球：奇蹟的一天」劇照。圖/甲上提供
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隨著世界地球日的到來，在2007年聞名於世最大的英國獨立廣播公司BBC製作團隊拍攝的紀錄片《我們的地球》，以北極熊、非洲象和座頭鯨為主角，帶給世人驚豔的地球風景，創造出全球33億台幣的票房成績。10年後BBC以百人菁英攝影團隊、耗時三年歷經千辛萬苦，終於讓觀眾看到全新的紀錄片《地球：奇蹟的一天》，以全新的視角觀察世界上38種珍禽異獸，走過22個國家一覽充滿瑰麗壯闊的地球景緻，讓觀眾不用跋山涉水，就可以在戲院看到這些動物的日常生活！

這個引人入勝的故事把太陽擬人化。太陽變得不只是時間的指標，也是一切改變的催化劑，就像是在冰天凍地的北極，要不是因為太陽融化極地冰層而拓寬了水道，獨角鯨就無法到達覓食地。

「地球：奇蹟的一天」劇照。圖/甲上提供
「地球：奇蹟的一天」劇照。圖/甲上提供
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監督製片梅爾斯康諾利（Myles Connolly）表示：「當我們看到一隻蜂鳥和一隻蜜蜂在半空中展開混戰，正在生死存亡之際，卻因為太陽照射下讓氣溫升高，於是濕氣轉為傾盆大雨。蜂鳥的體型夠大，還抵抗得了雨滴，但非常嬌小的蜜蜂一遇到雨滴就完全招架不住。」由此可知太陽的存在左右著地球上的生命發展，也造就了這個最美麗的星球！

《地球：奇蹟的一天》的核心，就是太陽在每種生物的生活中都扮演著關鍵角色。這部電影以極具說服力的手法適時提醒世人，即使在最大的城市，我們都跟大自然世界共享著深厚的連結。

紀錄片「地球：奇蹟的一天」中可愛的南極企鵝。圖／甲上提供
紀錄片「地球：奇蹟的一天」中可愛的南極企鵝。圖／甲上提供
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BBC的創意總監尼爾南丁格爾（Neil Nightingale）表示：「因為《地球：奇蹟的一天》能賦予觀眾身歷其境的體驗，將觀眾送到這些奇妙的地方，無論是深入海底或叢林，還是一路跟著夏日田地裡的小巢鼠（harvest mouse）。看到地球上充滿了這麼多奇蹟般的生命也充滿了療癒，確實會提升我們的快樂指數。」

揭露地球科學最不為人知的秘密

為了呈現這部電影裡極具野心的驚奇影像，製作團隊踏出自然史電影製作人才圈，特別找來三位聞名全球的電影工作者，讓他們為這種主題增添不同色彩，這三人分別是英國影藝學院獎和艾美獎得獎導演理查戴爾（Richard Dale）、劇情片導演彼得韋伯（Peter Wbber）、華裔導演范立欣等。

紀錄片「地球：奇蹟的一天」選在世界地球日於台北舉辦首映。圖／甲上提供
紀錄片「地球：奇蹟的一天」選在世界地球日於台北舉辦首映。圖／甲上提供
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尼爾南丁格爾形容他們的加入是為《地球：奇蹟的一天》錦上添花。導演理查戴爾表示：「這部電影跟其他同類型的電影不同，在這部電影裡，我們針對每種動物都看了好幾百小時的影片，然後找出適當的故事。雖然我的背景不是拍自然史電影的導演，腦筋也不太靈光，但我感覺我已經變成業餘的動物專家呢！」范立欣導演也說：「要講22個國家的38種動物，要將這些動物巧妙地串連起來，找到背後的邏輯，而不是簡單的排列，是一個很偉大的工程！」

每秒1000幀4K百萬美金攝影機

為了避免傷害到任何一隻動物，或是驚嚇到他們，因此《地球：奇蹟的一天》製作團隊需要耗費比一般紀錄片更多心力，深入險境捕捉動物們的細膩動作和他們的生活，每一個場景猶如一場冒險動作片或是逗趣可愛的愛情喜劇，《地球：奇蹟的一天》帶給觀眾絕對與眾不同的視覺饗宴。

在《地球：奇蹟的一天》中，最引人入勝的就是許多我們幾乎很少在這類紀錄片中看到的物種，都被拍攝下來，例如地球上最稀有的哺乳動物白頭葉猴，製作團隊特別利用八旋翼飛行機，並且在飛行器上安裝了一個艾比克膠卷相機和變焦鏡頭，才能讓我們看到白頭葉猴令人驚嘆的攀岩能力。

另外他們還利用最新的幻影Flex 4K數位攝影機，每秒可以拍攝1000幀以上的畫面，即使在高速運動中的動物都能詳盡捕捉，才能拍攝到蜉蝣壯觀的出生、交配的景象。而為了拍攝罕見的獨角鯨，工作人員必須要攝氏-16度低溫下拍攝，耗費數月終於拍攝到史上第一個關於獨角鯨遷徙的空拍鏡頭。

仔細欣賞這部紀錄片，許許多多無數精彩的生命震撼，都能美妙的呈現在觀眾面前。

（作者／魯皓平 本文出自2018.4.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

紀錄片世界地球日
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