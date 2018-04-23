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私設刑堂？ 管中閔律師：難道要見到學生攻占部長室嗎？

2018-04-23 11:37聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大校長當選人管中閔至今未上任。本報資料照片
台大校長當選人管中閔至今未上任。本報資料照片
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台大校長遴選案歹戲拖棚，教育部吳茂昆今天在立法院教育文化委員會備詢時表示，會朝遴選程序是否有瑕疵方向查。對此，管中閔義務律師團俞大衛表示，第二次跨部會小組還沒開，吳部長就先有結論，証實先前眾人的判斷「吳部長是帶著卡管任務上台的。」他呼籲吳茂昆懸崖勒馬，「難道真的要見到學生攻占部長室嗎？」

有媒體報導，吳茂昆與部內討論，多認為管台大校長當選人擔任台灣大獨董此重要資訊沒被揭露，不能只看遴選委員會投票結果論，且教育部擁有聘任權，是委託台大遴選校長，如果選不好、出問題，依法理是可駁回。

俞大衛表示，蔡政府卡管到今天，所有能編排的理由，就是這幾樣，媒體及整個社會都討論過無數遍了，一言以蔽之，就是「欲加之罪，何患無辭」，如果耗費這麼多毫無道理的社會成本之後，自己爭議滿身的吳部長，還要以明顯的雙重標準否決台大校長聘任案，讓台大長時間沒有校長，「這不只是台大的不幸，也是國家的大不幸。」

俞大衛指出，第二次跨部會小組還沒開，吳部長就先有結論，証實先前眾人的判斷，吳部長是帶著卡管任務上台的。台大學生今早在傅鐘掛滿黃絲帶，呼籲政府停止卡管，還我們校長，可見不滿情緒巳經滿溢，即將沸騰。「難道真的要見到學生攻占部長室嗎？吳部長懸崖勒馬吧！」

俞大衛指出，教育部沒有實體審查的法律依據。如果教育部駁回台大校長聘任案，是違反大學法。他說，檢察官才有司法調查權，但也不能滥用，只能依法查案，不能想查誰就查誰。連法務部都不能隨便調取資料去調查别人，更何況教育部，有評論者說這是「私設刑堂」，這形容還頗傳神的。

台大教育部吳茂昆管中閔

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