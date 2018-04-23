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台灣「海底龍宮」發現90新物種 水質清澈恍如40年前

明起多處雷雨 後天比今天降10度

2018-04-23 09:45聯合報 記者雷光涵╱即時報導

溫暖甚至熱到流汗的日子將結束，中央氣象局說，明天起全台灣天氣形態驟變，除溫度下降，從北到南開始降雨，大部分地區伴隨雷雨；後天北台灣的高溫與上個周末相比，降幅可能達到10度左右。

氣象局預報員陳建安表示，明天鋒面通過台灣，全台容易下雨，鋒面前緣就有對流胞，故會有雷雨，也會有局部較大雨勢。降雨從北往南、從西到東，一整天都是不穩定的天氣，民眾出門務必攜帶雨具，行車要注意安全。周三鋒面逐漸通過，乾空氣壓下來，還是會有一點水氣，各地仍有局部短暫雨，不過雨勢及降雨時間會較前一天緩和，不下雨的時間比下雨的時間長。

陳建安提醒，今天各地溫度偏高，西半部有32度，東半部約30度，明天會降3-5度，後天通鋒面過後，溫度會再往下掉，預測清晨北部低溫剩18度，高溫約22、23度，東北部降幅約7度；其他地方高溫大概會降5度，中部地區22-28度，南部地區24-28度。

氣象局表示，周四東北季風影響，水氣減少，各地大多是穩定多雲到晴的天氣，只有北部、東半部地區及中南部山區有小範圍的短暫雨，北部、東北部清晨、深夜仍偏涼，其他地區溫度逐漸回升。周五轉東南風，各地回暖，到周末西半部高溫30度以上、東部白天也有28度，午後山區有局部短暫雷陣雨的機率。

氣象局指出，今、明金門、馬祖易有霧或低雲影響能見度，交通往來要注意航班資訊；明天東南部地區有焚風發生的機率。

中央氣象局預報員陳建安表示，24日鋒面通過台灣，全台容易下雨，鋒面前緣就有對流胞...
中央氣象局預報員陳建安表示，24日鋒面通過台灣，全台容易下雨，鋒面前緣就有對流胞，故會有雷雨，也會有局部較大雨勢。降雨從北往南、從西到東，一整天都是不穩定的天氣，民眾出門務必攜帶雨具，行車要注意安全。圖擷自中央氣象局
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氣象局高溫

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