白天防中暑 下午山區帶把傘

2018-04-23 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天還是熱得像夏天一樣的高溫，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天天氣更暖熱，西半部高溫可達33、34度，東半部高溫也有30度，慎防中暑。

吳德榮指出，最新(22日20時)歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天台灣在鋒面之前的暖氣團內，山區午後對流發展，有局部短暫陣雨或雷雨，鄰近部分平地、尤其在東半部及北台灣的部分平地可能受到影響。北部氣溫約在25至34度、中部23至33度、南部25至34度、東部23度至30度。

吳德榮說，明天上午鋒面到，天氣由北而南轉變，伴隨局部性陣雨及雷雨，北台灣及中部山區有較大雨勢發生的機率。冷空氣的強度不如上一波，但氣溫驟降，北台灣明天晚上、後天清晨更會降至18度左右，中部及花蓮也會降雨、轉涼，南部及東南部受影響較小。東南部民眾要留意，明天東北風到達前，西南風「過山沉降」可能帶來局部如台東大武附近的高溫。

後天上半天仍受鋒面影響，有局部雨，下半天降雨緩和、仍偏涼，鋒面要到周四、周五遠離，天氣好轉，逐日回暖。