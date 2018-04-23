出門注意 北部今天空品達紅害

2018-04-23 04:42 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。環保署指出，西半部清晨及夜間風速偏弱，大氣擴散條件稍差，空氣汙染物易累積，夜間至上午指標汙染物為細懸浮微粒，午後光化反應使臭氧濃度升高。北部空品區為「紅色警示」。