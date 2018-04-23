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今天高溫上看32度 周三清晨僅18度

出門注意 北部今天空品達紅害

2018-04-23 04:42聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天東半部地區及金門馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。環保署指出，西半部清晨及夜間風速偏弱，大氣擴散條件稍差，空氣汙染物易累積，夜間至上午指標汙染物為細懸浮微粒，午後光化反應使臭氧濃度升高。北部空品區為「紅色警示」。

明後兩天鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區有短暫陣雨。西半部清晨及夜間風速偏弱，大氣擴散條件稍差，汙染物易累積，西半部空品區為「橘色提醒」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

出門注意，北部今天空品達到紅害。圖／本報資料照片
出門注意，北部今天空品達到紅害。圖／本報資料照片
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金門空氣汙染馬祖

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