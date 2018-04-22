25歲美髮師累出鞏膜炎 眼球差點「如冰淇淋般溶解」

2018-04-22 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



25歲黃小姐是外型亮眼的美髮師，每天工作滿檔，一站就10小時，日前雙眼突然流淚、畏光，本以為眼睛過敏，自行買眼藥水點眼，但症狀持續1個多月逐漸惡化，直到眼睛痛到張不開才就醫，檢查發現眼壓飆高、眼球輕微突出，已是早期「鞏膜炎」症狀。眼科醫師表示，若未及時治療，鞏膜將在高眼壓下軟化、穿孔，眼球恐將「如冰淇淋般溶解」。

收治病患的輔英科技大學附設醫院眼科教授洪啟庭表示，黃小姐就診時，眼白布滿血絲，自述不自主流淚、畏光已1個多月，最後連眼睛都痛到張不開，檢查發現眼球雖可正常轉動，但結膜嚴重充血、眼球突出發炎，眼壓已飆高至28毫米汞柱（mmHg），研判屬初期的前鞏膜炎。

洪啟庭說，鞏膜炎相當罕見，發生率約千分之一，可能合併免疫系統相關疾病，但該患者經抽血檢查並未發現異狀，過去也未曾因配戴隱形眼鏡造成感染，研判應是工作太累導致免疫力低下才發病。除透過用藥降低眼壓，並使用類固醇減少發炎反應，2個月後病患眼球疼痛感逐漸緩解，眼睛發紅現象改善8成，眼壓也降回正常值（16mmHg）。

黃小姐受訪時表示，因美髮工作每天戴隱形眼鏡10小時，加上經常接觸染劑，以為只是眼睛過敏不以為意，直到眼球內開始疼痛，且疼痛感逐漸蔓延到臉部、下顎，最後連眼睛都張不開，才不得不關店休息並趕緊就醫。治療後重回工作崗位的她，除操作染劑時配戴口罩，也做好眼睛防護措施，並加強隱形眼鏡清潔。