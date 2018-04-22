埔基獲贈牙科醫療車 山地鄉護口腔健康

2018-04-22 19:10 中央社 南投縣22日電



扶輪社發起巡迴醫療車募款捐贈行動，購買一輛配備齊全的牙科巡迴醫療車今天捐給埔里基督教醫院，助醫療團隊守護山地偏鄉孩童及居民口腔健康。

台中中央扶輪社發起「募集部落學童牙科巡迴醫療車」計畫，共募得美金8萬7000元，購買「扶輪中央一號」牙科巡迴醫療車，今天捐贈給埔里基督教醫院，車內配置牙科治療椅及相關醫療器材，能直接開進偏遠部落提供診療服務，讓居民免奔波。

埔里基督教醫院院長陳恒常說，民國94年起埔里基督教醫院山地醫療牙科專科巡迴，及每年配合教育部的弱勢兒童臼齒窩溝封劑服務補助方案，深入仁愛鄉各村提供口腔治療服務。

陳恒常指出，仁愛鄉幅員廣闊且交通不便，牙科巡迴車除每月固定巡診，還兼負國中、小學生的牙齒保健教育及健檢工作，照顧約千名學生，數量看似不多，但廣闊轄區耗費許多人力與時間、崎嶇山路使車輛耗損快，平均5年就需換新，感謝扶輪社適時捐贈一輛新車。

捐贈發起人台中中央扶輪社長李茂萍表示，南投位於台灣地理中心，醫療資源相對缺乏，尤其山地偏鄉交通也不便，居民及學童牙齒及口腔醫療有賴巡迴服務，除募款捐車，扶輪志工基於預防勝於治療，也將配合巡診教導孩童正確刷牙方式及宣導口腔保健。