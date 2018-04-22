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麻疹效應民眾搶打疫苗 僅剩3萬劑藥廠急調貨

2018-04-22 16:30聯合報 記者黃安琪╱即時報導

麻疹群聚疫情延燒，除醫療及航空公司人員陸續接種疫苗預防外，近來自費疫苗市場供應成長數倍，許多將前往麻疹流行地區，如日本沖繩等地民眾紛紛打疫苗。衛福部疾管署已要求藥廠緊急自國外調貨避免供需失衡，現存約3萬劑的疫苗也僅提供給優先對象，包含醫護、航空人員、有短期至流行地區旅遊需求及20至40歲民眾。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，近來麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR)自費市場用量增加，光是前幾日醫療院所就調了1萬多劑，目前疾管署建議優先施打對象，包含醫護及航空技術、空服人員、短期將前往麻疹流行地區，以及目前國內抗體較不足的20至40歲族群。

莊人祥解釋，台灣於1978年開始提供公費接種MMR疫苗，雖然目前國內40歲以上的中壯年沒打過疫苗，但多已自然感染後具免疫力，當前20歲以下的族群也還在疫苗保護力範圍中，僅有介於20至40歲族群，因接種疫苗的保護力會隨時間下降，此族群保護力較不足。

供應國內MMR疫苗的默沙東藥廠表示，根據供應量顯示，近日MMR疫苗需求成長數倍，但因目前疫苗庫存有限僅剩3萬劑，為避免供需失衡已緊急自國外調貨，最快抵台後經檢驗封籤程序可望於下個月開始供應。

默沙東藥廠表示，目前庫存的MMR疫苗，將優先提供給全台70家合約醫療院所使用，並根據主管機關建議的優先施打對象進行，提醒民眾施打疫苗前可洽專業醫護人員，並遵照醫囑。

莊人祥指出，由於自費的MMR疫苗與公費提供分屬不同藥廠，也提醒符合公費接種對象，年齡滿1歲接種第1劑，以及滿5歲必須接種第2劑的幼兒前往接種。

近來市場自費施打MMR疫苗需求增加，疾管署已請藥廠協助自國外調貨，避免供需失衡。...
近來市場自費施打MMR疫苗需求增加，疾管署已請藥廠協助自國外調貨，避免供需失衡。報系資料照
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疫苗麻疹衛福部

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