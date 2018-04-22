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雙胞胎家庭籲補助羊膜篩檢 衛福部暫不採納

2018-04-22 16:27聯合報 記者黃安琪╱即時報導

據統計國內新生兒人數雖逐年下降，但雙、多胞胎人數增加，從2000年占總出生人數比率2.37％，上升至2015年的3.4％。民團去年於國發會公共政策網路參與平台提案，盼政府正視雙、多胞胎家庭。近日各部會陸續回應，針對其中一項補助羊膜穿刺檢查，衛福部雖表示不採納，但雙、多胞胎健康衛教資訊將納入孕婦／兒童健康手冊中。

台北市雙胞胎協會理事長張珏說，雙胞胎或多胞胎家庭的父母雙方或甚至一人，可能就要照顧2名以上的寶寶，初期尚未適應根本手忙腳亂，更有媽媽因為寶寶半夜吵著要喝奶，起床餵飽後另一個寶寶又哭，整夜無法睡覺而失眠，甚至引發產後憂鬱症。

在孕期產檢時，張珏認為，雙、多胞胎屬於高風險妊娠，需要更多的醫療協助，但在健保政策中相關措施付之闕如，例如：羊膜穿刺的健保補助僅針對34歲以上孕婦，同為高風險妊娠的雙、多胞胎孕婦並無補助。

加上雙胞胎家庭申請育嬰假程序不便、公幼抽籤多數縣市沒有共籤，若雙胞胎中僅一名中籤，家長被迫分開接送，且雙、多胞胎家庭主要照顧者負擔過重、缺乏社會支持，恐造成社會安全網破口等。對此，台北市雙胞胎協會與相關團體共提出7大訴求，籲請政府提出雙、多胞胎家庭完整政策。

回應機關之一的衛福部指出，經負責評估衛福部各項預防保健服務事項，包含產前檢查項目的篩檢委員會，已針對「多雙胞胎孕婦增加羊膜穿刺等的產前檢查補助」進行評估，經諮詢婦產專科醫師意見後，認為雙、多胞胎孕婦非等同為遺傳性疾病高風險孕婦，暫不納入篩檢委員會討論。

但針對孕婦及兒童健康手冊的編撰，衛福部回應，已決議依「編撰雙多胞胎孕產婦及幼兒健康手冊之前趨計畫」成果報告中，針對孕婦／兒童健康手冊的增修建議，預計今年底前納入孕婦／兒童衛教手冊內容。

台北市雙胞胎協會與相關團體提案，希望衛福部能補助雙、多胞胎孕婦進行羊膜穿刺篩檢。...
台北市雙胞胎協會與相關團體提案，希望衛福部能補助雙、多胞胎孕婦進行羊膜穿刺篩檢。 報系資料照
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孕婦雙胞胎衛福部

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