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108課綱上路不能再拖 課審會擬每周開2次

2018-04-22 16:23聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

新任部長吳茂昆上任以來，今天首度參加課審大會，但僅列席熟悉審議制度，由次長林騰蛟主持。眾所關注的108課綱，是否能準時上路？今天會中也提出因應措施，教育部表示，預計6月中旬起開始加開會議，將從目前每周招開1次，改為每周2次，但仍須視委員可出席時間為主。

教育部課審大會今天上午審議健體領域課綱草案，根據上次討論內容，做部分微調修正。下午續審自然領域課綱。吳茂昆於日前交接典禮上允諾，他上任後仍會持續落實教育部目前推動的重要工作，當中包括攸關國小及高中職教育內容的108課綱，也要盡快完成。

新課綱最早原定107年度上路，但歷經課審會重組，確定延宕一年。去年審議高中國語文課綱時，因委員對文言文比率是否調降意見分歧，兩派爭辯不休，即將審議的社會領域課綱也恐因各方意見不同，再掀起一陣爭論，外界預期無法很快審完。

農曆過年後，教育部已加快腳步，改為每周招開一次課審大會，今天會中也對此提出討論，擬從原本每周1次的頻率，追加改為每周2次，依照委員可出席的時間，最可能安排在周六日連續兩天。委員面臨「休息時間恐怕都要審課綱」，有人反映吃不消，但課審委員蕭竹均認為可更嚴謹為課綱把關，以免匆促上路。

國家教育研究院課程及教學研究中心主任洪詠善表示，根據會中提出的研擬方案，預計從6月中旬起開始加開會議，目前排定6月16、17日都將招開課審大會，一直持續到7月份，但仍須視委員可出席狀況，必須達2/3人數出席才可開成。至於5月份，目前排定5月6、13、27日招開課審大會，時間仍維持在周日。

教育部長吳茂昆今天列席課審大會。圖／教育部提供
教育部長吳茂昆今天列席課審大會。圖／教育部提供
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108課綱教育部吳茂昆

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