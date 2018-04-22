遏阻麻疹疫情擴散 疾管署明桃園開防疫會

2018-04-22 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



受桃園機場麻疹感染個案增加之累，帶來國內麻疹疫情擴大，桃園市首當其衝，至今仍有3名麻疹確診個案在醫院隔離治療，接觸感染者包括林口長庚醫護、病人74人在內的接觸者830人，為防堵麻疹疫情第三波流行，桃園市衛生局今天下午說，為防堵麻疹疫情擴散，衛福部疾管署將與該局明天在桃園召開麻疹防疫會議，遏阻疫情擴散。

自3月底以來，國內發現麻疹首例境外移入個案後，麻疹疫情來勢洶洶，機場、航空公司人員相繼感染人數增加，造成桃園市麻疹疫情持續擴大，至今全市確診麻疹9人，目前6名誰診個案已恢復出院，剩下3人隔離治療，包括林口長庚男護師、境外感染就醫的女病人及虎航空服員3人，分別住院隔離治療及限制居家隔離治療，醫界認為疾管署有必要針對機場疫情加強管控防疫。

衛生局表示，林口長庚發現麻疹疫情，主要是一名女護師赴澳門旅遊境外感染麻疹就醫，該院一名20多歲男護師照護該女護師遭感染，造成該院接觸的醫護人員、病人74人必須居家自主健康管理，全市目前監控的麻疹接觸者仍達830人之多，近1個月桃園市監測麻疹接觸者總共達1030人。