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高鐵車上刊物邁向100期 有彩蛋

2018-04-22 11:34聯合報 記者雷光涵╱即時報導

高速鐵路車上刊物在國外行之有年，日本新幹線、法國TGV、歐洲之星等都有發行這類免費雜誌，特色是外面買不到、唯有搭車才能享受第一手內容，台灣高鐵的刊物TLife本月發刊也邁入第100期。

車上刊物內容從時尚、藝文、商業到科技不一而足，以平均每月有875萬人閱讀的東日本JR發行的新幹線刊物Train Vert為例，除了從美食、古蹟、大自然切入地方觀光特色，連載的散文也大受歡迎。許多乘客上車迫不及待翻開每個月出的新刊，為的是搶先閱讀Train Vert電子版看不到的散文單元。小說家伊集院靜2009年起連載進三年的散文專欄，甚至集結成書出版。

每月發行10萬本的台灣高鐵的TLife，40餘頁涵蓋人物、旅遊、美食、文史藝術四大類，近30個單元。人物報導的主角來自各行各業、持續努力不懈的人們，如致力翻轉偏鄉教育的校長、記錄片導演、小丑醫師等。當然也有專欄介紹高鐵工作人員列車駕駛、站務員、保全人員、運轉中心人員等，去年起進一步告訴大家列車駕駛訓練過程、高鐵健檢、何謂「指差確認」等，將高鐵不為人知的一面傳遞給旅客。

台灣高鐵說，2007年1月通車，同年11月推出商務車廂專屬的雙月刊，發行了25期，2010年1月改版發行提供給所有旅客的月刊。最受旅客期待的美食類也曾邀請有「小吃活字典」之稱的舒國治撰寫美食專欄，初期的照片還是他親自拍攝，加上他對台灣小吃的獨特見解，成為最受歡迎的單元之一。為紀念第100期發行，高鐵還準備了「彩蛋」，邀請台灣新生代插畫家郭墨及鄒駿繪製兩種不同封面。

台灣高鐵TLife月刊4月推出第100期。圖片來源/台灣高鐵車上月刊
台灣高鐵TLife月刊4月推出第100期。圖片來源/台灣高鐵車上月刊
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台灣高鐵TLife月刊4月推出第100期。圖片來源/台灣高鐵車上月刊
台灣高鐵TLife月刊4月推出第100期。圖片來源/台灣高鐵車上月刊
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2015年起台灣高鐵TLife月刊推出PDF版的App，不坐高鐵也能讀得到。圖片...
2015年起台灣高鐵TLife月刊推出PDF版的App，不坐高鐵也能讀得到。圖片來源/台灣高鐵車上月刊
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