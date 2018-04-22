不只給錢更培力家長 展望會助非洲媽媽

2018-04-22 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣世界展望會透過資助兒童計畫，在尚比亞、獅子山等國家進行健康、教育、水資源暨衛生等方案，更培力婦女習得畜牧、手工藝等各種營生方式，改善弱勢家庭的生活，使兒童獲得成長所需的營養、醫療及學習資源。

位於西部非洲的獅子山國，多數農村婦女學歷較低且缺少營生技能，即使她們的丈夫無法供應全家生活所需，婦女們仍少有出外工作以貼補家計的機會。35歲的凱蒂育有兩子，很早就休學的她，最大的心願是讓8歲的大兒子莫尼納上學，「但我和先生無法餵飽兩個孩子，也無法幫他們買新衣服，」凱蒂難過地說，家裡根本沒有錢可以支付莫尼納的學費。

當莫尼納成為世界展望會資助童，凱蒂一家人的困境終於獲得轉變。凱蒂表示，資助人的愛心支持不只改善家中經濟，更讓她和孩子們能在社區裡自信地生活。世界展望會於凱蒂居住的社區進行生計培訓方案，教導凱蒂和其他婦女學習編織，並販售完成的彩布，凱蒂開始能用自己的雙手，實現讓莫尼納上學的心願。

尚比亞七個孩子的媽媽穆蒂塔說，過去只能靠著從事清潔工作的微薄收入過活，一天最多只吃一餐。身為母親，穆蒂塔對於每晚只能看著孩子們蜷縮身體、餓著肚子睡覺，感到十分痛苦。世界展望會透過資助兒童計畫，提供穆蒂塔五隻山羊，並為她和一對雙胞胎兒女提供嬰幼兒營養培訓課程，也讓穆蒂塔可以買玉米種子和肥料，逐步改善家計。

如同凱蒂和穆蒂塔，許多非洲弱勢家庭母親只盼望孩子健康長大、完成學業，不再經歷貧窮循環的人生。台灣世界展望會邀請民眾在母親節前，透過「資助兒童計畫」和非洲及其他發展中國家的媽媽們分享祝福，長期陪伴國外弱勢兒童成長，讓孩子及家庭獲得食物、乾淨飲水、基礎醫療與營養補充、教育和生計發展。