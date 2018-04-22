響應世界地球日！本土共享機車推出前30分鐘免費

2018-04-22 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



本土共享交通新創 WeMo Scooter 響應 4/22 世界地球日，即日起至4月22日止推出前 30 分鐘免費，且不限租借次數，消費者可立即透過手機 APP 一鍵租借電動機車服務。

作為台北市政府交通綠能『3U計畫』 UMOTOR代表 ，共享電動機車 WeMo Scooter 威摩科技可全程使用手機 APP 完成所有租車程序，且無特定租還地，停在公共合法停車格內即可租還。自 WeMo Scooter上路一年半，目前已在台北市 11 個行政區達到1,000 台規模，積極推動都市綠色運輸。

為響應世界地球日，WeMo Scooter 號招台北市民一『騎』愛地球，即日起至4月22日只，民眾騎乘 WeMo Scooter 前 30 分鐘內完全不收費，且為在期限內不限租借次數皆享有計價優惠，僅從第 31 分鐘起依原價計費。

此外，WeMo Scooter 也與幾米品牌跨界合作，打造限量 200 台幾米聯名環保電動機車，為幾米繪本角色首次躍上共享運具。為慶祝『 WeMo Scooter X 幾米 』電動機車上路半年，WeMo Scooter 與幾米品牌攜手推出『 翻轉夏夜－送月亮回家吧！』線上翻牌對獎活動，凡活動期間 用戶參加遊戲即有機會獲得免費騎乘金與限量幾米聯名款好禮（活動網址：http://activity-jimmymoon.wemoscooter.com/）。