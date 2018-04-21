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大福彩第107032期頭獎槓龜

2018-04-21 22:26中央社 台北21日電

大福彩第107032期今晚開獎，中獎號碼為08、03、30、35、18、21、07特別號為37。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎有1注中獎，獎金新台幣25萬元；參獎有67注中獎，各得獎金4000元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣大福彩台彩

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