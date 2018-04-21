吳念真支持徵兵制 原來是為了這個原因

2018-04-21 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



導演吳念真曾因表示支持徵兵制，在網路上引起討論。他今天下午在「歐吉桑vs美國仔：戀戀人間」講座表示，自己支持徵兵制的原因，是希望年輕人能利用一兩年的當兵時間走入人群，了解不同人的人生，讀每個人的故事。

吳念真和紙風車文教基金會執行長李永豐，今天受中國信託文教基金會之邀，連袂舉辦「歐吉桑vs美國仔：戀戀人間」講座。李永豐形容吳念真是「台灣的莎士比亞」，吳念真則說，做為一個以說故事為業的人，「我感到非常幸福。」而他許多故事的來源，便是來自當兵時期。

「當兵過程會認識很多人，知道很多不同行業的辛苦。」吳念真以自己為例，當兵時必須跟「老芋仔」軍官溝通，從中認識了解許多不知道的事。 某次他編寫一個關於監獄的故事，活靈活現，製作人驚訝「你訪問過監獄的人？」原來是他曾跟坐過牢的人一起當兵，聽了許多黑牢故事。

吳念真生長在礦區。他從小就被要求念報紙給鄰居聽、轉述收音機的故事給正在洗衣的大嬸聽；還有一位很會說故事的媽媽。「我喜歡聽故事、說故事」，他認為，故事可以給人慰藉的力量。做劇場時，吳念真更是愛上在舞台上「說故事」的感覺，和台下觀眾一起享受故事帶來的感動。他說，「一輩子講故事給人聽，我覺得是很幸福的事」。