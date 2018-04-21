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吳念真支持徵兵制 原來是為了這個原因

吳念真支持徵兵制 原來是為了這個原因

2018-04-21 21:53聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

導演吳念真曾因表示支持徵兵制，在網路上引起討論。他今天下午在「歐吉桑vs美國仔：戀戀人間」講座表示，自己支持徵兵制的原因，是希望年輕人能利用一兩年的當兵時間走入人群，了解不同人的人生，讀每個人的故事。

吳念真和紙風車文教基金會執行長李永豐，今天受中國信託文教基金會之邀，連袂舉辦「歐吉桑vs美國仔：戀戀人間」講座。李永豐形容吳念真是「台灣的莎士比亞」，吳念真則說，做為一個以說故事為業的人，「我感到非常幸福。」而他許多故事的來源，便是來自當兵時期。

「當兵過程會認識很多人，知道很多不同行業的辛苦。」吳念真以自己為例，當兵時必須跟「老芋仔」軍官溝通，從中認識了解許多不知道的事。 某次他編寫一個關於監獄的故事，活靈活現，製作人驚訝「你訪問過監獄的人？」原來是他曾跟坐過牢的人一起當兵，聽了許多黑牢故事。

吳念真生長在礦區。他從小就被要求念報紙給鄰居聽、轉述收音機的故事給正在洗衣的大嬸聽；還有一位很會說故事的媽媽。「我喜歡聽故事、說故事」，他認為，故事可以給人慰藉的力量。做劇場時，吳念真更是愛上在舞台上「說故事」的感覺，和台下觀眾一起享受故事帶來的感動。他說，「一輩子講故事給人聽，我覺得是很幸福的事」。

「每個人背後都有一個故事，每個人都是一本書」。吳念真認為，只要有敏銳的心，每個人可以把感動的故事分享給別人。「科技愈發達，人類愈孤立。」他擔憂這一代年輕人只活在手機的同溫層中，無法走進人群聆聽和閱讀，「台灣說故事的人愈來愈少，創作也愈來愈薄弱。」他鼓勵年輕人走入人群中，親自接觸每一個真實的人、聆聽他們說自己的故事。

導演吳念真(右)和紙風車文教基金會執行長李永豐，連袂舉辦「歐吉桑vs美國仔：戀戀...
導演吳念真(右)和紙風車文教基金會執行長李永豐，連袂舉辦「歐吉桑vs美國仔：戀戀人間」講座。兩人在台上互相挖苦，火花四射。記者陳宛茜/攝影
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吳念真監獄莎士比亞

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