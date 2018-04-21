內科冷門次專科找嘸人 健保署擬加碼一般診療費
健保制度牽動著醫療人員的生態，衛福部醫事司長石崇良今於「第三波健保改革醫療資源分配正義再探討」研討會中回顧台灣醫療體系改革，表示台灣曾面臨「四大皆空」，現在卻出現內科部分次專科招不到人，像是新陳代謝科等。
台大醫學院院長張上淳建議，健保署應調整一般內科診療費，才有辦法增加醫師進入冷門內科的意願，對此，健保署同意研議。
石崇良表示，為了解決內科、外科、兒科、婦產科醫師人力短缺的問題，衛福部增加醫師員額至每年1500名，台灣醫師目前已達4萬4000多人，與10年前相比，成長率近5成，其中內科成長4成5、外科成長3成、兒科成長5成4、婦產科成長1成6，四大科人力目前尚無缺乏，但面臨不同的困境。
以婦產科、外科而言，婦產科醫師平均年齡為52.4歲，外科醫師平均為49.5歲，執業年齡偏高成為一大隱憂，兒科醫師成長比率雖高，但執業地點僅有3成8在醫院，其他多是自行開業或是在診所上班，內科則是冷門的次專科人力較少，如職業醫學科、新陳代謝科、風濕免疫科等。
石崇良表示，醫師雖然願意投入內科，多數醫師仍舊選擇會接觸到急重症的患者，如會照顧到比較多的手術患者，如心臟內科等，台大醫學院院長張上淳表示，過去為了增加外科的人力，健保提升對於外科手術的給付，最終達到吸引醫師投入外科的效果，認為健保署想要吸引醫師投入內科的冷門科別，應該要提高一般診療費的給付。
健保署副署長蔡淑玲說，提升一般內科的診療費一直都有再討論，但是一般診療費涉及太廣，且難以定義難易度，就以發燒而言，發燒的照顧複雜，因為造成發燒的原因可以很嚴重也可以很輕微，但是面對發燒的病人，內科醫師必須要花費很大的力氣去照料，拿到的診療費卻都是以「一般診療費」計價。
但是當健保署想要將所有內科診療，依照難易度整理時，就會出現「有些醫師認為簡單」、「有些醫師認為難」的狀況，讓一般診療難以以難易度區分，也沒辦法依照難易度給予不同的給付，因此，這一直是健保署頭痛的問題。不過，若是能將這個課題克服，一般診療費是有機會往上調整，並且協助國內的內科冷門科別的醫師進入。
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