內科冷門次專科找嘸人 健保署擬加碼一般診療費

2018-04-21 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



健保制度牽動著醫療人員的生態，衛福部醫事司長石崇良今於「第三波健保改革醫療資源分配正義再探討」研討會中回顧台灣醫療體系改革，表示台灣曾面臨「四大皆空」，現在卻出現內科部分次專科招不到人，像是新陳代謝科等。

台大醫學院院長張上淳建議，健保署應調整一般內科診療費，才有辦法增加醫師進入冷門內科的意願，對此，健保署同意研議。

石崇良表示，為了解決內科、外科、兒科、婦產科醫師人力短缺的問題，衛福部增加醫師員額至每年1500名，台灣醫師目前已達4萬4000多人，與10年前相比，成長率近5成，其中內科成長4成5、外科成長3成、兒科成長5成4、婦產科成長1成6，四大科人力目前尚無缺乏，但面臨不同的困境。

以婦產科、外科而言，婦產科醫師平均年齡為52.4歲，外科醫師平均為49.5歲，執業年齡偏高成為一大隱憂，兒科醫師成長比率雖高，但執業地點僅有3成8在醫院，其他多是自行開業或是在診所上班，內科則是冷門的次專科人力較少，如職業醫學科、新陳代謝科、風濕免疫科等。

石崇良表示，醫師雖然願意投入內科，多數醫師仍舊選擇會接觸到急重症的患者，如會照顧到比較多的手術患者，如心臟內科等，台大醫學院院長張上淳表示，過去為了增加外科的人力，健保提升對於外科手術的給付，最終達到吸引醫師投入外科的效果，認為健保署想要吸引醫師投入內科的冷門科別，應該要提高一般診療費的給付。

健保署副署長蔡淑玲說，提升一般內科的診療費一直都有再討論，但是一般診療費涉及太廣，且難以定義難易度，就以發燒而言，發燒的照顧複雜，因為造成發燒的原因可以很嚴重也可以很輕微，但是面對發燒的病人，內科醫師必須要花費很大的力氣去照料，拿到的診療費卻都是以「一般診療費」計價。