積體電路60年 科技部辦徵文比賽響應

2018-04-21 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



今年是積體電路發明60周年，而台灣在積體電路上技術領先也是世界有目共睹，科技部因而辦理「夢想，在電晶體之間」徵文比賽、總獎金12萬，今天舉行頒獎典禮，邀請民眾一起來想像科技發展的未來。

為紀念積體電路60周年，今年科技部以「IC60」為主題舉辦系列活動，希望增進社會大眾認識IC發展的意涵與價值，傳承科學精神，也藉這個機會親近科技、愛上科技，也啟發青年人才投入科技產業，向全世界展現台灣半導體相關產業的願景與領導地位。

而「夢想，在電晶體之間」全國徵文比賽則是「IC60」活動的暖身，廣徵全台學生及社會大眾深思電晶體的發明，是如何為人類實現新創夢想，過去2個月也吸引全台266件作品。

「我是電子，1897年湯姆生教授用高電壓終於將我逼出了金屬，讓我看見到外面人類的世界…」，社會組冠軍、師大附中物理老師李柏翰表示，為了從第一人稱及讓小朋友理解科普，花費約2星期構思文章。