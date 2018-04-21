親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台灣虎航麻疹群聚感染後 又爆林口長庚院內感染

積體電路60年　科技部辦徵文比賽響應

2018-04-21 16:40聯合報 記者林良齊╱即時報導

今年是積體電路發明60周年，而台灣在積體電路上技術領先也是世界有目共睹，科技部因而辦理「夢想，在電晶體之間」徵文比賽、總獎金12萬，今天舉行頒獎典禮，邀請民眾一起來想像科技發展的未來。

為紀念積體電路60周年，今年科技部以「IC60」為主題舉辦系列活動，希望增進社會大眾認識IC發展的意涵與價值，傳承科學精神，也藉這個機會親近科技、愛上科技，也啟發青年人才投入科技產業，向全世界展現台灣半導體相關產業的願景與領導地位。

而「夢想，在電晶體之間」全國徵文比賽則是「IC60」活動的暖身，廣徵全台學生及社會大眾深思電晶體的發明，是如何為人類實現新創夢想，過去2個月也吸引全台266件作品。

「我是電子，1897年湯姆生教授用高電壓終於將我逼出了金屬，讓我看見到外面人類的世界…」，社會組冠軍、師大附中物理老師李柏翰表示，為了從第一人稱及讓小朋友理解科普，花費約2星期構思文章。

「不只要對電晶體保持好奇心，而是要對所有事物都有好奇心」，徵文比賽評審長李家同表示，以近期有航空公司的引擎爆炸、他隨即去查詢，為何客家人會在會遷居？「要永遠保持好奇心」，他也提醒，好奇心不能只想獲得科技部的獎，也一定要有學問。

社會組冠軍、師大附中物理老師李柏翰。記者林良齊／攝影
社會組冠軍、師大附中物理老師李柏翰。記者林良齊／攝影
分享

半導體願景爆炸

相關新聞

天天開的大樂透 雙贏彩這樣投注CP值最高

2018-04-21 12:36

今高溫上看33度 下周二鋒面報到又轉涼

2018-04-21 05:09

PM2.5、臭氧濃度升高 西半部今空品差

2018-04-21 05:10

10天給你1公斤！看來無害的薄脆肉紙竟是肉乾界熱量地雷王

2018-04-20 14:32

看管中閔案　李家同：學術界變成政黨惡鬥戰場

2018-04-21 17:03

內科冷門次專科找嘸人 健保署擬加碼一般診療費

2018-04-21 16:48

影／校園也有小火車！北科附工校慶邀搭乘

2018-04-21 15:55

好市多賣Nike跑鞋 至少便宜1千 網友：有人買一整車！

2018-04-21 15:11

北醫醫療服務隊 深耕史瓦濟蘭

2018-04-21 14:12

鮮味鍋物／當烤鴨遇見酒桶木 威士忌醬烤鴨4道吃到爽

2018-04-21 13:09

季節限定／暮春的大海白色寶石 清爽鮮甜好枝味

2018-04-21 13:05

名店美食／夏天就要吃暹羅甜

2018-04-21 13:00

千名長者參與弘道健走 99歲阿公也來走

2018-04-21 11:48

亞洲首部ROSA Spine機械手臂 「自動導航」免開頭骨

2018-04-21 11:28

公路客運偏遠路線補貼 今年擬修法調整

2018-04-21 10:35

愛穿高跟鞋恐慢性發炎 睡前3招助放鬆

2018-04-21 10:11

推公車電動化 柴油公車補助擬3年後退場

2018-04-21 10:05

營養師證照不好考？過來人建議留意食安議題

2018-04-21 08:50

營養師超熱門 健身房教練也來考照

2018-04-21 08:47

高溫上看32度！吳德榮：下周二鋒面抵達

2018-04-21 06:52

基隆風情愛心傘 義賣所得14萬捐伊甸

2018-04-21 00:49

餅乾皂、糖果筆 婚禮小物「吃」出糾紛

2018-04-20 23:42

健康你我他／我的告別式影展…主角不是我！

2018-04-20 23:40

成大母乳庫上路 早產寶寶有福了

2018-04-20 23:39

精瘦男鼾聲如雷 竟是睡眠呼吸中止症

2018-04-20 23:33

關節炎女大生 為川崎寶寶作Line圖

2018-04-20 23:03

「見錢眼開」也有行動版 史博館「鈔跑」今天起跑

2018-04-20 20:56

台人瘋德國「百靈油」 德國人反愛「虎標萬金油」

2018-04-20 19:20

打擊假新聞！ 台灣事實查核中心成立

2018-04-20 17:47

桃機南跑道破損 不影響航班起降

2018-04-20 17:41

微風南山最新進度 敲定11月開幕

2018-04-20 16:54

你也買錯？「洋」蔥傻傻分不清 台灣農民想哭

2018-04-20 16:39

絕美天空藍！ 捷運三鶯線列車選出來了

2018-04-20 16:18

穿上丹寧 女藝人現身籲響應#Me Too

2018-04-20 15:42

紓解往淡水北海岸車流 交通部擬重啟芝北公路興建計畫

2018-04-20 15:34

熱心媽年捐百升母乳 救濟逾十名小病嬰

2018-04-20 15:05

下周油價漲 汽油多0.4元、柴油0.5元

2018-04-20 14:07

搶救豬價 中央畜產會破天荒收購國產豬

2018-04-20 13:47

紗布打開好久沒用 食藥署：該丟了

2018-04-20 13:20
看更多

熱門文章

台人瘋德國「百靈油」 德國人反愛「虎標萬金油」

2018-04-20 19:20

夫開刀房外拒拿老婆的女人包 妻崩潰淚灑手術台

2018-04-20 21:11

【整理包】虎航麻疹風暴愈滾愈大 台日再增確診案例

2018-04-21 07:30

好市多賣Nike跑鞋 至少便宜1千 網友：有人買一整車！

2018-04-21 15:11

這家牛肉麵不加湯！加的居然是‧‧‧‧牛油球

2018-04-21 10:10

是否補打麻疹疫苗？常出國36歲以下者有必要

2018-04-21 11:30

高溫上看32度！吳德榮：下周二鋒面抵達

2018-04-21 06:52

網美來吧！這20間超好拍 你朝聖過幾間

2018-04-20 17:45

不再談情說愛 瓊瑤奶奶新作愛的竟是「牠」

2018-04-20 21:37

台灣虎航麻疹群聚感染後 又爆林口長庚院內感染

2018-04-21 16:39

麻疹群聚疫情延燒 虎航再添1空服員中鏢

2018-04-20 19:42

今高溫上看33度 下周二鋒面報到又轉涼

2018-04-21 05:09

打擊假新聞！ 台灣事實查核中心成立

2018-04-20 17:47

他不想當炎亞綸 吳庚霖想做自己

2018-04-20 20:17

今日星座運勢／牡羊 讓自己身心舒暢 儲蓄正面能量

2018-04-21 00:00

麻疹又增2人 台灣虎航：退票將個案處理

2018-04-21 00:49

中華電499雙飽方案 網傳申辦資格放寬

2018-04-21 16:50

天天開的大樂透 雙贏彩這樣投注CP值最高

2018-04-21 12:36

餅乾皂、糖果筆 婚禮小物「吃」出糾紛

2018-04-20 23:42

營養師超熱門 健身房教練也來考照

2018-04-21 08:47

大啖整頭和牛 老乾杯推和牛一頭燒全新菜單

2018-04-20 17:58

未落實防疫 高市衛生局罰2名空服員及虎航

2018-04-21 13:43

亞洲首部ROSA Spine機械手臂 「自動導航」免開頭骨

2018-04-21 11:28

變人氣甜點店 全聯、全家、7-11這幾款全都要吃一回！

2018-04-21 16:22

PM2.5、臭氧濃度升高 西半部今空品差

2018-04-21 05:10

桃機南跑道破損 不影響航班起降

2018-04-20 17:41

漂亮姐姐請吃飯 孫藝珍最佳戀愛運包款

2018-04-21 14:47

祝羅馬生日快樂！4/21寶格麗日入店享巧克力

2018-04-20 22:41

茶的頂級跨界 喜餅、巧克力這樣「喝」茶

2018-04-21 09:35

微風北車美食再升級 多家人氣餐廳首登台

2018-04-21 16:01

營養師證照不好考？過來人建議留意食安議題

2018-04-21 08:50

麻疹再添2例 1空姐確診另1女就醫被傳染

2018-04-20 20:06

推公車電動化 柴油公車補助擬3年後退場

2018-04-21 10:05

今彩539第107095期開獎

2018-04-20 21:11

「見錢眼開」也有行動版 史博館「鈔跑」今天起跑

2018-04-20 20:56

內科冷門次專科找嘸人 健保署擬加碼一般診療費

2018-04-21 16:48

愛穿高跟鞋恐慢性發炎 睡前3招助放鬆

2018-04-21 10:11

公路客運偏遠路線補貼 今年擬修法調整

2018-04-21 10:35

虎航員工未落實防疫 高市依法開罰

2018-04-21 12:15

看管中閔案　李家同：學術界變成政黨惡鬥戰場

2018-04-21 17:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top