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台灣虎航麻疹群聚感染後 又爆林口長庚院內感染

台灣虎航麻疹群聚感染後 又爆林口長庚院內感染

2018-04-21 16:39聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

麻疹疫情不斷擴大，林口長庚也發生「麻疹院內群聚感染」，衛生福利部疾管署表示，今新增2名個案，其中1人是4月5日於林口長庚急診室值班的男護理人員，他曾接觸過4月4日的麻疹案例，目前疾管署掌握院內感染接觸的人數為491人，其中包含1至6歲接觸者共4人均已接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），將持續追蹤監測至5月7日。

疾管署副署長莊人祥表示，今新增2名麻疹案例，1人是北部20多歲的男性，為林口長庚的護理人員，他在4月5日接觸到1名日前確定感染麻疹的北部40多歲的女性，該名男護理人員，接觸到個案後，16日到19日出現「發燒」、「喉嚨痛」、「出疹」的情形，經檢驗今確定為麻疹患者，現在住院隔離治療中。

由於在該名男護理人員出現麻疹前，昨天也有一名女性也是就醫時被傳染，莊人祥表示，目前因為這名40多歲的女子就醫後，感染到麻疹的案例，確診的就已經有2人，衛生單位也立即掌握所有可能與這些人接觸的資訊，現階段已經掌握到491人。

除了院內感染有新增1名案例，今天新增的另1名案例與台灣虎航、林口長庚醫院院內感染皆無關，是一名北部20多歲的男性，他曾在4月3日到8日赴泰國旅遊，14日至18日陸續出現咳嗽、發燒、出疹等症狀，經就醫通報，於今日確診，目前住院隔離治療中。

莊人祥表示，由於該個案與國內其他確診病例均無關聯性，且潛伏期間曾有國外旅遊史，研判為境外移入病例。目前衛生單位已掌握接觸者共23人，未發現有1至6歲接觸者，將持續追蹤監測至5月10日。

圖／疾管署提供
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圖／疾管署提供
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為避免台灣虎航麻疹群聚疫情擴大，桃園機場公司即起每天下午4時到5時進行消毒，圖為...
為避免台灣虎航麻疹群聚疫情擴大，桃園機場公司即起每天下午4時到5時進行消毒，圖為工作人員準備藥劑。 本報資料照片
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