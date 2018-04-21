親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

影／蔡總統返台談話 要求國安會提非洲計畫

一條龍茅坑掰掰 陸廁所革命 日韓搶搭「馬桶順風車」

15小時瘋玩北北基 燃燒你的旅遊魂

2018-04-21 13:29經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

自由行旅客好幫手「北北基好玩卡Taipei Fun Pass」自推出以來好評不斷，為延燒精彩話題，臺北市觀光傳播局今（21）日舉辦「15小時玩瘋北北基」活動，挑戰最短時間內玩遍最多景點，來自各方旅遊好手於比賽出發地台北市政府一樓大廳宣誓奪得精彩大獎。

為吸引民眾報名參與，主辦單位觀傳局祭出網路報名免報名費，還能獲得無限暢遊卡一日券及活動紀念束口袋、運動水壺等驚喜好禮，在開啟網路報名後兩個小時內即額滿，為鼓勵向隅的民眾在活動當天現場報名，更大方贈送前50名報名者百貨公司禮券1,000元，以吸引民眾共襄盛舉。此外，依據活動感應卡片時間及上傳指定景點任務照片完成作為評判（每個景點須完成感應卡片+上傳指定任務照片），最快完成12個景點者依序排列出前三名，前三名可分別獲得5萬、3萬及2萬的獎金，而且參賽者只要任意完成六個任務還可參加好禮抽獎活動。

觀傳局說，活動熱絡狀況可以從凌晨三點即吸引多位民眾徹夜排隊可見一斑，第一位現場報名的張先生表示，自己是從台北旅遊網FB得知活動訊息，對於獎金高達5萬元覺得很具吸引力，也可趁機好好了解「北北基好玩卡」的產品內容。逾百位民眾中不乏攜家帶眷、情侶檔、或是志同道合的夥伴們一起來參加，也有民眾表示不求能得到前三名，但覺得能運用北北基好玩卡在一天之內玩到四、五個景點以上就已非常超值，未來也會將北北基好玩卡推薦給更多國內外朋友。

觀傳局城市旅遊科科長朱品澤表示，北北基好玩卡目前推出交通暢遊版、無限暢遊版兩種版本，其中無限暢遊版內容除了與交通暢遊版相同可在時限內無限次搭乘大眾運輸外，更含有12個精彩景點的門票或商品兌換券可使用，未來也會搜羅更多旅客意見後持續進行新產品規劃，希望讓國內外旅客能持一張卡片，感受北北基的精采旅遊服務。

更多關於北北基好玩卡的資訊可上臺北旅遊網或北北基好玩卡官方網站(https://funpass.travel.taipei/)查詢。

臺北市觀光傳播局於4月21日舉辦「15小時玩瘋北北基」活動，挑戰最短時間內玩遍最...
臺北市觀光傳播局於4月21日舉辦「15小時玩瘋北北基」活動，挑戰最短時間內玩遍最多景點，來自各方旅遊好手於比賽出發地台北市政府一樓大廳宣誓奪得精彩大獎。　圖／北市觀傳局提供
分享

情侶禮券

相關新聞

今高溫上看33度 下周二鋒面報到又轉涼

2018-04-21 05:09

PM2.5、臭氧濃度升高 西半部今空品差

2018-04-21 05:10

10天給你1公斤！看來無害的薄脆肉紙竟是肉乾界熱量地雷王

2018-04-20 14:32

未落實防疫 高市衛生局罰2名空服員及虎航

2018-04-21 13:43

千名長者參與弘道健走 99歲阿公也來走

2018-04-21 11:48

亞洲首部ROSA Spine機械手臂 「自動導航」免開頭骨

2018-04-21 11:28

公路客運偏遠路線補貼 今年擬修法調整

2018-04-21 10:35

愛穿高跟鞋恐慢性發炎 睡前3招助放鬆

2018-04-21 10:11

推公車電動化 柴油公車補助擬3年後退場

2018-04-21 10:05

營養師證照不好考？過來人建議留意食安議題

2018-04-21 08:50

營養師超熱門 健身房教練也來考照

2018-04-21 08:47

高溫上看32度！吳德榮：下周二鋒面抵達

2018-04-21 06:52

基隆風情愛心傘 義賣所得14萬捐伊甸

2018-04-21 00:49

餅乾皂、糖果筆 婚禮小物「吃」出糾紛

2018-04-20 23:42

健康你我他／我的告別式影展…主角不是我！

2018-04-20 23:40

成大母乳庫上路 早產寶寶有福了

2018-04-20 23:39

精瘦男鼾聲如雷 竟是睡眠呼吸中止症

2018-04-20 23:33

關節炎女大生 為川崎寶寶作Line圖

2018-04-20 23:03

「見錢眼開」也有行動版 史博館「鈔跑」今天起跑

2018-04-20 20:56

台人瘋德國「百靈油」 德國人反愛「虎標萬金油」

2018-04-20 19:20

打擊假新聞！ 台灣事實查核中心成立

2018-04-20 17:47

桃機南跑道破損 不影響航班起降

2018-04-20 17:41

微風南山最新進度 敲定11月開幕

2018-04-20 16:54

你也買錯？「洋」蔥傻傻分不清 台灣農民想哭

2018-04-20 16:39

絕美天空藍！ 捷運三鶯線列車選出來了

2018-04-20 16:18

穿上丹寧 女藝人現身籲響應#Me Too

2018-04-20 15:42

紓解往淡水北海岸車流 交通部擬重啟芝北公路興建計畫

2018-04-20 15:34

熱心媽年捐百升母乳 救濟逾十名小病嬰

2018-04-20 15:05

下周油價漲 汽油多0.4元、柴油0.5元

2018-04-20 14:07

搶救豬價 中央畜產會破天荒收購國產豬

2018-04-20 13:47

紗布打開好久沒用 食藥署：該丟了

2018-04-20 13:20

新北節電18招 最高40萬補助停車場換LED燈

2018-04-20 13:16

油價下週估漲4至5角 再創40個月新高

2018-04-20 12:52

三峽內科跳蛙公車23日上路 通勤至少可省30分

2018-04-20 12:05

澎湖海上花火節登場 精彩延續到6月21日

2018-04-20 11:58

維蓮診所案突顯例行督考效果弱 疾管署加強不定期稽查

2018-04-20 11:31

重複用針頭釀C肝群聚 維蓮診所近年相關督考竟全合格

2018-04-20 11:26

桃園維蓮診所爆C肝群聚感染 監委批市府「從未稽查」

2018-04-20 11:26

染愛滋泰女尋芳客破百 醫：肛交風險最大

2018-04-20 11:24
看更多

熱門文章

台人瘋德國「百靈油」 德國人反愛「虎標萬金油」

2018-04-20 19:20

你也買錯？「洋」蔥傻傻分不清 台灣農民想哭

2018-04-20 16:39

夫開刀房外拒拿老婆的女人包 妻崩潰淚灑手術台

2018-04-20 21:11

微風南山最新進度 敲定11月開幕

2018-04-20 16:54

【整理包】虎航麻疹風暴愈滾愈大 台日再增確診案例

2018-04-21 07:30

絕美天空藍！ 捷運三鶯線列車選出來了

2018-04-20 16:18

影／沙蜥只要母的 村民怨「重女輕男」不抓了！

2018-04-20 15:32

10天給你1公斤！看來無害的薄脆肉紙竟是肉乾界熱量地雷王

2018-04-20 14:32

高溫上看32度！吳德榮：下周二鋒面抵達

2018-04-21 06:52

網美來吧！這20間超好拍 你朝聖過幾間

2018-04-20 17:45

紓解往淡水北海岸車流 交通部擬重啟芝北公路興建計畫

2018-04-20 15:34

這家牛肉麵不加湯！加的居然是‧‧‧‧牛油球

2018-04-21 10:10

日本憂麻疹疫情擴大 籲民眾考慮接種疫苗

2018-04-20 16:56

牛可能成為最大陸上哺乳動物

2018-04-20 14:34

不再談情說愛 瓊瑤奶奶新作愛的竟是「牠」

2018-04-20 21:37

虎航麻疹疫情擴大 職災請假從寬認定

2018-04-20 15:10

是否補打麻疹疫苗？常出國36歲以下者有必要

2018-04-21 11:30

麻疹群聚疫情延燒 虎航再添1空服員中鏢

2018-04-20 19:42

今高溫上看33度 下周二鋒面報到又轉涼

2018-04-21 05:09

打擊假新聞！ 台灣事實查核中心成立

2018-04-20 17:47

他不想當炎亞綸 吳庚霖想做自己

2018-04-20 20:17

今日星座運勢／牡羊 讓自己身心舒暢 儲蓄正面能量

2018-04-21 00:00

麻疹又增2人 台灣虎航：退票將個案處理

2018-04-21 00:49

熱心媽年捐百升母乳 救濟逾十名小病嬰

2018-04-20 15:05

夢想之最！頂極環遊世界50天，每對675萬

2018-04-20 16:39

餅乾皂、糖果筆 婚禮小物「吃」出糾紛

2018-04-20 23:42

高雄旅展拚觀光 中央地方長官同台相挺

2018-04-20 14:00

營養師超熱門 健身房教練也來考照

2018-04-21 08:47

天天開的大樂透 雙贏彩這樣投注CP值最高

2018-04-21 12:36

穿上丹寧 女藝人現身籲響應#Me Too

2018-04-20 15:42

大啖整頭和牛 老乾杯推和牛一頭燒全新菜單

2018-04-20 17:58

桃機南跑道破損 不影響航班起降

2018-04-20 17:41

生活無處不LV 這面「鑽石鏡子」讓靈魂昇華

2018-04-20 16:04

祝羅馬生日快樂！4/21寶格麗日入店享巧克力

2018-04-20 22:41

亞洲首部ROSA Spine機械手臂 「自動導航」免開頭骨

2018-04-21 11:28

營養師證照不好考？過來人建議留意食安議題

2018-04-21 08:50

PM2.5、臭氧濃度升高 西半部今空品差

2018-04-21 05:10

麻疹再添2例 1空姐確診另1女就醫被傳染

2018-04-20 20:06

茶的頂級跨界 喜餅、巧克力這樣「喝」茶

2018-04-21 09:35

阿塱壹古道最美風景 彎下腰撿垃圾護淨土

2018-04-20 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top