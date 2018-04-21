15小時瘋玩北北基 燃燒你的旅遊魂

2018-04-21 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



自由行旅客好幫手「北北基好玩卡Taipei Fun Pass」自推出以來好評不斷，為延燒精彩話題，臺北市觀光傳播局今（21）日舉辦「15小時玩瘋北北基」活動，挑戰最短時間內玩遍最多景點，來自各方旅遊好手於比賽出發地台北市政府一樓大廳宣誓奪得精彩大獎。

為吸引民眾報名參與，主辦單位觀傳局祭出網路報名免報名費，還能獲得無限暢遊卡一日券及活動紀念束口袋、運動水壺等驚喜好禮，在開啟網路報名後兩個小時內即額滿，為鼓勵向隅的民眾在活動當天現場報名，更大方贈送前50名報名者百貨公司禮券1,000元，以吸引民眾共襄盛舉。此外，依據活動感應卡片時間及上傳指定景點任務照片完成作為評判（每個景點須完成感應卡片+上傳指定任務照片），最快完成12個景點者依序排列出前三名，前三名可分別獲得5萬、3萬及2萬的獎金，而且參賽者只要任意完成六個任務還可參加好禮抽獎活動。

觀傳局說，活動熱絡狀況可以從凌晨三點即吸引多位民眾徹夜排隊可見一斑，第一位現場報名的張先生表示，自己是從台北旅遊網FB得知活動訊息，對於獎金高達5萬元覺得很具吸引力，也可趁機好好了解「北北基好玩卡」的產品內容。逾百位民眾中不乏攜家帶眷、情侶檔、或是志同道合的夥伴們一起來參加，也有民眾表示不求能得到前三名，但覺得能運用北北基好玩卡在一天之內玩到四、五個景點以上就已非常超值，未來也會將北北基好玩卡推薦給更多國內外朋友。

觀傳局城市旅遊科科長朱品澤表示，北北基好玩卡目前推出交通暢遊版、無限暢遊版兩種版本，其中無限暢遊版內容除了與交通暢遊版相同可在時限內無限次搭乘大眾運輸外，更含有12個精彩景點的門票或商品兌換券可使用，未來也會搜羅更多旅客意見後持續進行新產品規劃，希望讓國內外旅客能持一張卡片，感受北北基的精采旅遊服務。