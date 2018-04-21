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千名長者參與弘道健走 99歲阿公也來走

2018-04-21 11:48聯合報 記者林良齊╱即時報導

弘道老人福利基金會今天在大佳河濱公園舉辦「2018爺奶Color Walk-粉紅泡泡 愛的抱抱」健走活動，今年以「粉紅色」及「抱抱」作為活動主題，逾千名長者、甚至還有上百名輪椅長者也完成健走挑戰，參與者中還有連續參與5年健走活動的99歲潘成家及98歲的黃立全。

而其中95歲的高齡夫妻檔梅長俊爺爺及常知維奶奶，是牽手近80年的夫妻，兩人從小就被雙親指腹為婚，在民國38年夫妻倆隨國民政府來台定居，從軍的梅長俊一肩扛起養家重擔，而常知維則是善盡相夫教子的責任，成就了近80年的姻緣。年邁的梅長俊雙耳重聽，常知維就當作他的耳朵；奶奶行動不便要以輪椅代步，爺爺就像她的雙腳，總推著奶奶輪椅，帶她去想去的地方。

爺奶ColorWalk舉辦5年來邀請輪椅長者人數年年破紀錄增加，今年更高達18家長期照顧中心154位輪椅長者，其中包含高齡92歲的楊爺爺，一生沒有結婚，在朋友的協助下住進了機構，住進機構後常常一會兒專注地盯著窗外，一會兒透過肢體語言，常對志工說，「我好想去戶外健走喔。」

因此，弘道老人福利基金會邀請百位青年志工帶領陪伴他們，讓現場的粉紅泡泡包圍長者一起運動，用愛力挺長者迎向陽光。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，弘道一直以來都鼓勵長輩重視預防照顧的觀念，所以從培養運動習慣也成為預防照顧的不二法門，雖然我們無法阻止高齡化社會來臨，但是透過最簡單的健走或運動，長輩可以為自己的健康主張，用健康的身體顛覆『老』等於『被照顧』的刻板印象。

弘道老人福利基金會今天在大佳河濱公園舉辦「2018爺奶Color Walk-粉紅...
弘道老人福利基金會今天在大佳河濱公園舉辦「2018爺奶Color Walk-粉紅泡泡 愛的抱抱」健走活動。圖／弘道老人福利基金會提供
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