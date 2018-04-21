亞洲首部ROSA Spine機械手臂 「自動導航」免開頭骨

2018-04-21 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



臺北醫學大學今天設立國內第一家擁有超過百位神經醫療領域醫師的臺北神經醫學中心，同時投入約台幣1億多元購入亞洲首部ROSA Spine 機械手臂，可進行脊椎及腦部病變的精細導航手術，將大幅推升國內神經醫療水準，也提供病患最精準、最優質的神經微創手術醫療服務。

臺北神經醫學中心副院長及雙和醫院神經外科主任林乾閔表示，神經外科手術複雜，以目前流行的脊椎微創手術來說，如果要把螺絲固定在脊椎上面，醫師必須在X光透視下邊動手邊看螢幕，確定位置無誤後，再繼續執行，雖然傷口小，但有時候無法從精準鎖上螺絲，有時甚至還鎖歪。

為了解決此問題，臺北神經醫學中心引進ROSA Spine 機械手臂，並裝置在雙和醫院，透過電腦斷層掃描（CT）或核磁共振掃描（MRI）提供的資料，可繪製電腦影像，再自動計算出軌跡。

而ROSA Spine 機械手臂擁有即時動態導航功能，全程追蹤病人的呼吸動作，再隨著呼吸節奏上下起伏，主動補償移動的距離，計算出最精確的病灶位置，提供醫師最好的施術路徑，誤差小於0.5毫米，精準度提高，大幅降低傷到周邊神經的風險。

林乾閔表示，達文西機械手臂並不會自動操作，只是告訴你正確位置，只是同步機器手臂，跟著醫師操作，等同於醫師的另一隻手，而ROSA是只要輸入電腦斷層等病人影像，機械手臂就會運算出軌跡，主要針對腦部及脊椎，傳統都是將頭骨鋸開來，再慢慢去翻，其實對病人身體傷害很大，現在就會直接跟你講定點，就不會再「迷路」。