是否補打麻疹疫苗？常出國36歲以下者有必要

2018-04-21 11:30 中央社 台北21日電



為避免台灣虎航麻疹群聚疫情擴大，桃園機場公司即起每天下午4時到5時進行消毒，圖為工作人員準備藥劑。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

打疫苗是防麻疹最好方法，但會隨年齡削弱保護力。長庚醫師陳志榮研究發現，現年36歲以下者麻疹抗體可能不足，若常需出國應補打疫苗。47歲以上者抗體足，不用擔心感染。

根據衛生福利部疾病管制署統計，今年截至目前國內共計20例麻疹確定病例，14例國內感染；6例為境外移入病例，為近6年同期新高。過去2011年同期有21例，包含19例本土個案。

麻疹以空氣、飛沫傳播病毒，傳染力極高，病毒可在空氣中停留2小時，只要走過，就可能被感染。根據資料統計，麻疹是傳染力最強的傳染病，在完全無免疫力的族群，1個麻疹個案可以傳染給12至18人，傳染力比天花、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）還強。

疾管署副署長莊人祥表示，台灣在1978年開始推動接種2劑麻疹疫苗前，麻疹主要是學齡前孩子的疾病；近年因第二劑MMR疫苗接種率已超過97%，加上成年人疫苗保護力有減弱的現象，最近已成為成年人的疾病。

林口長庚團隊曾在2007年接受疾管署委託，進行血清流行病學調查，想知道台灣民眾體內留有多少能用疫苗預防的疾病抗體，其中就包含麻疹。

林口長庚兒童感染科主任陳志榮今天接受中央社記者採訪時表示，研究在全台北、中、南、東隨機抽樣3552名0歲至65歲以上民眾檢驗麻疹抗體，結果發現，在當時36歲（對照為今年47歲）以上者，體內麻疹抗體都很高，達到95%以上。

陳志榮說，相對的，接受麻疹疫苗施打的世代，打完第2劑疫苗後，抗體會隨著年紀慢慢下降，抗體最低的一組年齡區間是21歲至25歲（今年32至36歲）。

根據研究結果，陳志榮表示，現年37歲以上者基本上不用擔心麻疹，特別是47歲以上，因小時候都出過麻疹，自然感染可終身免疫，抗體都可維持在95%以上，不用再湊熱鬧打疫苗。

陳志榮說，但36歲以下者為疫苗世代，疫苗誘發的抗體不是終身有效。大部分人感染麻疹，若沒有併發症，2至3週痊癒，疹子短暫留下色素沈澱，不致危險。但有約千分之一機率，會有嚴重併發症，包含肺炎與腦炎。感染麻疹後，約有1、2年時間身體的抵抗力會變差，也比較可能感染其他疾病。建議36歲以下者，若常需出國，應補打疫苗。

不過，陳志榮表示，麻疹最好發的年紀還是在1歲以下、完全沒有抗體的嬰孩，也是歷年麻疹確診病例發生率最高的年齡，家長應避免帶未滿1歲孩子出國。

分析當前麻疹疫情，陳志榮說，根據2007年的研究結果，台灣麻疹的群體免疫下降，當老一代漸漸凋零，新世代以疫苗世代為主，小規模麻疹群聚發生是合理現象。但因台灣幼兒疫苗覆蓋率很好，不擔心大規模疫情，民眾無須恐慌。