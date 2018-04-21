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高溫上看32度！吳德榮：下周二鋒面抵達

2018-04-21 06:52聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今、明兩天大氣穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，台灣上空有中、高層雲，西半部仍為晴時多雲，東半部低雲較多、有局部少量的降雨；今午後山區有零星少量降雨的機率，明午後機率還會更提高些。今日溫暖中午微熱，北部22至31度、中部21至31度、南部23至32度、東部21度至29度；明日氣溫續升，西半部最高溫將升至33度左右。

吳德榮說，下周一台灣在鋒面之前的暖氣團內，天氣更暖熱，西半部最高溫約在33、34度左右；大氣漸趨不穩定，午後山區有對流發展，部分平地有受到影響的機率。另外，今起至下周一，台灣附近氣流轉東南及偏南風，華南沿海逐漸有平流霧產生，馬祖、金門容易受其影響，應隨時注意相關訊息。

他表示，鋒面下周二上午抵達，天氣由北而南轉變，冷空氣的強度雖不如上一波，但北台灣的氣溫由下周一白天的33、34度，下周二上午在24度左右，半夜、清晨已降至18度左右的最低氣溫，雖不會很冷，但氣溫變化很大。中部及花蓮也會降雨、轉涼，南部及東南部所受的影響相對較小；東南部在東北風到達前，西南風過山沉降可能帶來局部(大武附近)的高溫，也應注意。

他說，下周三仍受鋒面影響，上半天偏涼、有局部雨，下半天起逐漸緩和。下周四鋒面遠離，天氣好轉。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫雷陣雨；明天、下周一各地大多屬於多雲到晴、暖熱的天氣，東半部地區有局部短暫降雨，中午過後北部地區及中南部山區有些午後局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東半部地區相當不穩定，有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也可能有局部短暫陣雨。

下周四東北季風影響，各地早晚還有點涼，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。

下周五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，東半部地區及北部山區仍然有局部短暫雨，而中南部山區則是有局部午後短暫雷陣雨的機率。

28日至30日氣溫持續回升，東半部有局部短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫雷陣雨；由於春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，預報不確定性也較大，請隨時留意最新氣象資訊。

今天各地大多為多雲到晴。聯合報系資料照
今天各地大多為多雲到晴。聯合報系資料照
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高溫吳德榮

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