PM2.5、臭氧濃度升高 西半部今空品差

2018-04-21 05:10 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署空氣品質監測網顯示，今天西半部清晨及夜間風速偏弱，大氣擴散條件稍差，汙染物易累積，夜間至上午指標汙染物為細懸浮微粒，午後光化反應使臭氧濃度升高。西半部空品區為「橘色提醒」等級，局部地區空氣品質可能達為「紅色警示」等級，宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

環保署表示，明天除東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部局部地區短暫雷陣雨。西半部清晨及夜間風速偏弱，大氣擴散條件稍差，汙染物易累積，夜間至上午指標汙染物為細懸浮微粒，午後光化反應使臭氧濃度升高。西半部空品區為「橘色提醒」等級，局部地區空氣品質可能達為「紅色警示」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。 。