基隆風情愛心傘 義賣捐伊甸

2018-04-21 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆市報導



張榮發基金會與長榮國際連鎖酒店義賣的基隆公益傘，上頭有畫家王傑的基隆港風情作品，也有身障朋友的彩繪創作。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

張榮發基金會與長榮國際連鎖酒店，義賣二百把繪有畫家王傑作品的基隆公益傘「秒殺」，主辦單位昨將所得近十四萬元捐給伊甸基金會。

張榮發基金會執行長鍾德美說，公益傘匯集人氣，帶來溫暖和愛心，考慮近期再推出第二波義賣助人。

鍾德美說，「基隆公益傘」是基隆長榮酒店同仁發想，把基隆愛下雨的天氣特色和傘結合。傘字有五個「人」，象徵匯集人氣，也聯絡感情，是很好的行銷點子。

公益傘面的基隆風情畫由基隆名畫家王傑授權，富雨洋傘公司協助製作出半成品，再交由伊甸基金會身心障礙朋友，在傘面留白畫上「KEELUNG」字樣，洋溢基隆特色與基隆人的愛。

這把繪有基隆山海風土人情的公益傘，每一把都是獨一無二，被送到長榮各連鎖酒店開賣，一把六九九元；旅客和員工響應熱烈，還有人一口氣買廿把送人，很快完售。

鍾德美和長榮國際連鎖酒店協理孫至堅、基隆長榮桂冠酒店總經理孫衍菁、基隆市副市長林永發，昨天將義賣所得捐給伊甸，做為基隆區兒童早療及身心障礙照顧服務方案經費，場面溫馨。

鍾德美說，張榮發基金會和基隆有很深的緣分，曾媒合長榮集團數千件家具，透過基隆長榮酒店送給基隆弱勢團體和家庭，也曾帶團到和平島淨灘、開放基隆長榮酒店烘焙坊給社福團體參觀，提升食品安全，最近的計畫是想邀請視障音樂家來酒店表演。