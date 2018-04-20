親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

大樂透第107036期 頭獎槓龜

2018-04-20 22:30中央社 台北20日電

大樂透第107036期今天開獎。中獎號碼為33、32、10、35、14、46，特別號43；派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。

參獎有38注中獎，各得獎金新台幣6萬8681元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣台彩

相關新聞

打擊假新聞！ 台灣事實查核中心成立

2018-04-20 17:47

你也買錯？「洋」蔥傻傻分不清 台灣農民想哭

2018-04-20 16:39

絕美天空藍！ 捷運三鶯線列車選出來了

2018-04-20 16:18

10天給你1公斤！看來無害的薄脆肉紙竟是肉乾界熱量地雷王

2018-04-20 14:32

「見錢眼開」也有行動版 史博館「鈔跑」今天起跑

2018-04-20 20:56

桃機南跑道破損 不影響航班起降

2018-04-20 17:41

微風南山最新進度 敲定11月開幕

2018-04-20 16:54

穿上丹寧 女藝人現身籲響應#Me Too

2018-04-20 15:42

紓解往淡水北海岸車流 交通部擬重啟芝北公路興建計畫

2018-04-20 15:34

熱心媽年捐百升母乳 救濟逾十名小病嬰

2018-04-20 15:05

下周油價漲 汽油多0.4元、柴油0.5元

2018-04-20 14:07

搶救豬價 中央畜產會破天荒收購國產豬

2018-04-20 13:47

紗布打開好久沒用 食藥署：該丟了

2018-04-20 13:20

新北節電18招 最高40萬補助停車場換LED燈

2018-04-20 13:16

油價下週估漲4至5角 再創40個月新高

2018-04-20 12:52

三峽內科跳蛙公車23日上路 通勤至少可省30分

2018-04-20 12:05

澎湖海上花火節登場 精彩延續到6月21日

2018-04-20 11:58

維蓮診所案突顯例行督考效果弱 疾管署加強不定期稽查

2018-04-20 11:31

重複用針頭釀C肝群聚 維蓮診所近年相關督考竟全合格

2018-04-20 11:26

桃園維蓮診所爆C肝群聚感染 監委批市府「從未稽查」

2018-04-20 11:26

染愛滋泰女尋芳客破百 醫：肛交風險最大

2018-04-20 11:24

推公共運輸 交部：改變民眾習慣 否則面臨更高代價

2018-04-20 11:00

台電節電有禮活動今日起跑 獎金與獎品近2,600萬元

2018-04-20 10:51

宣傳照「怎麼帥成這樣」 呂秋遠：修圖是個好方法

2018-04-20 10:36

日內瓦發明展 大江生醫結合紅藜一舉奪金

2018-04-20 10:19

西半部擴散條件差 空氣品質亮橘燈

2018-04-20 10:11

蚊子叮變蜂窩性組織炎！ 奶娃眼皮腫如麵龜

2018-04-20 09:37

米其林美食評鑑 大揭祕

2018-04-20 09:01

精釀啤酒拒絕工業制式化 個性釀酒風味變化萬千

2018-04-20 08:46

厚重冬衣可以收了！ 彭啟明：周末更熱像夏天

2018-04-20 08:33

青春期少碰糖油 小心長不高或早熟

2018-04-20 08:04

今天穀雨高溫上看32度！ 吳德榮：一直熱到下周一

2018-04-20 06:47

獨老時代來臨 每個人都必須準備面對「孤獨死」？

2018-04-20 05:04

學者：我應重視外籍看護工政策

2018-04-19 23:55

遠東高齡論壇：加速AI化 協助發展長照

2018-04-19 23:55

健康你我他／堤岸健行告別 流汗不流淚

2018-04-19 23:50

陽明大學進口14顆頭顱 訓練醫師「拆彈」

2018-04-19 23:50

我的經驗／過敏大爆發 紅疹如「失速列車」

2018-04-19 23:50

您把外籍看護工當家人嗎？學者建議這麼做

2018-04-19 22:00
看更多

熱門文章

一人染病禍及千人！麻疹防不勝防 成年的你反而最危險

2018-04-20 09:00

台人瘋德國「百靈油」 德國人反愛「虎標萬金油」

2018-04-20 19:20

不用被騙去面試了...薪水沒到4萬 禁「薪資面議」

2018-04-19 23:55

你也買錯？「洋」蔥傻傻分不清 台灣農民想哭

2018-04-20 16:39

獨老時代來臨 每個人都必須準備面對「孤獨死」？

2018-04-20 05:04

撤出微風廣場？LV 傳合約到期後不再續約

2018-04-20 13:40

七龍珠日本經典動漫T恤 今天全台只有高雄有賣

2018-04-20 07:49

今天穀雨高溫上看32度！ 吳德榮：一直熱到下周一

2018-04-20 06:47

染愛滋泰女尋芳客破百 醫：肛交風險最大

2018-04-20 11:24

夫開刀房外拒拿老婆的女人包 妻崩潰淚灑手術台

2018-04-20 21:11

【小孟塔羅】前世我曾出生在什麼地方？

2018-04-20 10:27

絕美天空藍！ 捷運三鶯線列車選出來了

2018-04-20 16:18

厚重冬衣可以收了！ 彭啟明：周末更熱像夏天

2018-04-20 08:33

今日星座運勢／金牛 專注力無法集中 貴人運佳

2018-04-20 00:00

蚊子叮變蜂窩性組織炎！ 奶娃眼皮腫如麵龜

2018-04-20 09:37

怕得麻疹想退票 虎航：會採個案處理

2018-04-20 12:05

影／沙蜥只要母的 村民怨「重女輕男」不抓了！

2018-04-20 15:32

今年夏天的美人魚 就是蔡依林了

2018-04-20 13:04

微風南山最新進度 敲定11月開幕

2018-04-20 16:54

三峽內科跳蛙公車23日上路 通勤至少可省30分

2018-04-20 12:05

成本高？網友打臉雞排業者 嘆「消費者太好騙」

2018-04-20 11:12

生活見聞／舊物真情

2018-04-20 06:00

網美來吧！這20間超好拍 你朝聖過幾間

2018-04-20 17:45

牛可能成為最大陸上哺乳動物

2018-04-20 14:34

學徒嫌日薪太少？過來人告白：薪水越少 越快出師

2018-04-20 09:35

紓解往淡水北海岸車流 交通部擬重啟芝北公路興建計畫

2018-04-20 15:34

心情點滴／米篩語情

2018-04-20 06:00

我愛一個人煮／季節限定泡梅酒

2018-04-20 06:00

虎航麻疹疫情擴大 職災請假從寬認定

2018-04-20 15:10

10天給你1公斤！看來無害的薄脆肉紙竟是肉乾界熱量地雷王

2018-04-20 14:32

家副啟事

2018-04-20 06:00

青春期少碰糖油 小心長不高或早熟

2018-04-20 08:04

台灣虎航麻疹 群聚感染達12人

2018-04-19 23:55

紗布打開好久沒用 食藥署：該丟了

2018-04-20 13:20

老翁膝關節退化難行 雙管齊下重拾田園樂

2018-04-20 12:18

日本憂麻疹疫情擴大 籲民眾考慮接種疫苗

2018-04-20 16:56

打擊假新聞！ 台灣事實查核中心成立

2018-04-20 17:47

搶救豬價 中央畜產會破天荒收購國產豬

2018-04-20 13:47

熱心媽年捐百升母乳 救濟逾十名小病嬰

2018-04-20 15:05

感覺敏銳、真假難辨…孩子怕黑背後有這5個原因

2018-04-20 08:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top