打擊假新聞！ 台灣事實查核中心成立

2018-04-20 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



媒體觀察教育基金會與優質新聞發展協會共同成立的「台灣事實查核中心」，呼籲民眾一起努力面對假新聞問題。

據路透社調查結果，僅有24%與40%的民眾認為社群媒體以及一般媒體可以妥善處理什麼是事實。而杜克大學公布的統計數據指出，在全球活耀的事實查核計畫總共有149個，其中有22個來自亞洲，但台灣目前沒有。

媒觀公共事務長林福岳笑稱事實查核中心是台灣的「打假中心」。面對假新聞問題，不希望依賴政府來處理，而世界上除了媒體自身對於報導的查證，大多是由第三方公正機構來做事實查核。然而台灣卻一直沒有這樣的組織出現，這也是成立台灣事實查核中心的原因。

台灣事實查核中心諮議委員會召集人、前教育部部長鄭瑞城介紹了諮議委員會團隊，包括蘇正平、黃旭田、賴鼎銘、胡元輝、翁秀琪等專家學者，另外也聘任了陳申青、丘岳與劉蕙苓三位資深媒體工作者擔任查核中心的顧問。

媒觀董事長賴鼎銘指出媒體監督是媒觀的核心任務之一，過去我們主要是鼓勵學者做相關的研究，而在胡元輝的號召下，開始做事實查核。賴鼎銘認為台灣現在是低度信任的社會，透過事實查核中心的機制，希望能重拾社會對媒體的信任。

優質新聞發展協會理事長胡元輝強調，指出台灣事實查核中心的成立得到許多專家學者以及企業的支持，也希望媒體可以一起合作。

事實查核中心主要出資者、中國信託控股公司行政長高人傑則認為假新聞的問題影響社會很大，中國信託支持新聞事實查核中心是在完成企業對社會的社會責任，他也呼籲更多人一起來共襄盛舉。

新聞媒體代表、TVBS新聞部總監詹怡宜表示，但目前情況已有所改變，不論是透過別家媒體或網路消息做為消息來源，已經很久不需要到現場就可以做新聞。他表示他已經接受現在新聞可以根據輾轉的消息來報導，但至少希望可以做到能受信賴，真實的新聞。