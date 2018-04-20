穿上丹寧 女藝人現身籲響應#Me Too

2018-04-20 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



近來許多人響應#Me Too運動，支持性侵害受害者站出來，而早在1992年在義大利就有一起性侵案件引發的「國際丹寧日」，而現代婦女基金會今天邀請藝人曲家瑞響應，並呼籲民眾在4月25日穿上丹寧服飾，響應反性侵行動。

現代婦女基金會今天也公布「性侵害迷思調查」，發現有65%受訪者認為女生行為表現太開放、穿著很辣、或者喜歡進出夜店等場所，可能應該要承擔被性侵的風險，其中更有7成男性如此認為；61%的受訪者認為沒有做好自我保護才會淪為受害者。

該調查顯示，56.7%受訪者認為「如果女生願意單獨和男生待在房間內，她可能有點想和對方發生性行為」、55%認為「如果女生打扮很性感，可能表示她想吸引異性的注意」、56.1%認為「因喝酒醉或使用藥物而意識不清時遭受性侵害，被害者也需負責」、54.8%則說「被害人在性侵發生後，還繼續有與加害人聯絡，就代表性侵不是真的」。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，整體調查可以發現整體社會仍將受害責任歸咎於被害者，其中男性的迷思更為嚴重，調查呈半數以上民眾對性侵害有不正確的想像，期待透過丹寧日讓更多人知道「only yes means yes」。