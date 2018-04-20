老翁雙腿空隙可放顆籃球 兩側人工膝關節置換手術改善
73歲李姓老翁身體硬朗，每天花費8、9個小時打理農務，但雙膝內側軟骨因長期磨損，雙腳中間呈現可放入1顆籃球大小的O型腿，造成行走不便且疼痛難耐，醫師評估他的雙腳膝蓋變形程度超過45度，已成為嚴重的退化性關節炎。老翁接受兩側人工膝關節置換手術後，恢復良好且能正常行走，大幅改善膝蓋關節變形、施力困難及關節磨損造成的疼痛問題。
苗栗市大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，目前人工膝關節置換手術有一般傳統手術及微創手術等方式，一般醫師會建議患者施行成功率最高、風險較低的單側人工膝關節置換手術解決關節問題，手術時間約需1小時，術中出血量小於50西西，相對其他手術安全許多，術後能順利解決關節磨損造成的疼痛，及關節變形難以施力的問題。
但部分患者因關節退化程度嚴重，如分期開刀，患者預後通常較不理想，不得不改採風險較高的兩側人工膝關節置換手術。
他指出，李姓老翁骨骼較大，又是嚴重的兩側膝蓋退化性關節炎，院方考量兩腳膝蓋如分開進行手術，在兩次手術中間，完成手術的單側膝蓋雖恢復正常曲線，但未手術的一側仍彎曲45度，過渡期內雙腳會呈現一高一低的情況，使行走較術前更困難，也影響術後的肌力恢復；在這樣情況下，施行兩側人工膝關節置換手術，預後情況會較單側良好，也能免去經歷辛苦、漫長的復健過程。
經過術前審慎的心臟血管功能、肝腎功能及麻醉科醫師評估，院方發現老翁各項器官功能及身體狀況都相當良好，建議以傳統手術方式進行兩側膝關節置換手術，順利幫老翁在開刀後2個月內回歸田園生活。
容志雄表示，雙膝關節置換術雖然手術時間、出血量及風險都較單側手術大幅增加，臨床上也有許多醫師顧慮手術風險而不敢輕易施行；其實只要在術前謹慎評估，降低手術風險並與病患詳細說明與溝通，這樣的手術能更有效的解決患者病痛。
手術後患者配合醫療團隊及復健團隊規劃的復健療程，運用助行器、專用膝關節訓練機器來幫助矯正姿勢及訓練肌肉力量，術後一星期就能出院；醫師及物理治療師在出院前也教導病患及家屬術後的恢復運動及肌肉施力方式，大多數病患完成復健療程出院後，就能順利回歸正常生活。
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