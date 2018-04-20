老翁雙腿空隙可放顆籃球 兩側人工膝關節置換手術改善

2018-04-20 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



73歲李姓老翁身體硬朗，每天花費8、9個小時打理農務，但雙膝內側軟骨因長期磨損，雙腳中間呈現可放入1顆籃球大小的O型腿，造成行走不便且疼痛難耐，醫師評估他的雙腳膝蓋變形程度超過45度，已成為嚴重的退化性關節炎。老翁接受兩側人工膝關節置換手術後，恢復良好且能正常行走，大幅改善膝蓋關節變形、施力困難及關節磨損造成的疼痛問題。

苗栗市大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，目前人工膝關節置換手術有一般傳統手術及微創手術等方式，一般醫師會建議患者施行成功率最高、風險較低的單側人工膝關節置換手術解決關節問題，手術時間約需1小時，術中出血量小於50西西，相對其他手術安全許多，術後能順利解決關節磨損造成的疼痛，及關節變形難以施力的問題。

但部分患者因關節退化程度嚴重，如分期開刀，患者預後通常較不理想，不得不改採風險較高的兩側人工膝關節置換手術。

他指出，李姓老翁骨骼較大，又是嚴重的兩側膝蓋退化性關節炎，院方考量兩腳膝蓋如分開進行手術，在兩次手術中間，完成手術的單側膝蓋雖恢復正常曲線，但未手術的一側仍彎曲45度，過渡期內雙腳會呈現一高一低的情況，使行走較術前更困難，也影響術後的肌力恢復；在這樣情況下，施行兩側人工膝關節置換手術，預後情況會較單側良好，也能免去經歷辛苦、漫長的復健過程。

經過術前審慎的心臟血管功能、肝腎功能及麻醉科醫師評估，院方發現老翁各項器官功能及身體狀況都相當良好，建議以傳統手術方式進行兩側膝關節置換手術，順利幫老翁在開刀後2個月內回歸田園生活。

容志雄表示，雙膝關節置換術雖然手術時間、出血量及風險都較單側手術大幅增加，臨床上也有許多醫師顧慮手術風險而不敢輕易施行；其實只要在術前謹慎評估，降低手術風險並與病患詳細說明與溝通，這樣的手術能更有效的解決患者病痛。