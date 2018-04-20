支持「終止兒童受暴」，為孩子挺身而出！

2018-04-20 14:13 聯合線上企劃​ 台灣世界展望會 提​供



圖／台灣世界展望會 提​供​ 分享 facebook

台灣世界展望會2018「終止兒童受暴 你我挺身做到」行動代言人－插畫家我是馬克、Duncan、SECOND（爽爽貓作者）分享三月下旬前往蒙古探訪曾遭受家暴、流浪街頭，如今在世界展望會支持之「藍天合唱團」裡找到自信的孩子們。

受到近年整體經濟蕭條、以及首都烏蘭巴托人口高度密集的影響，蒙古弱勢家庭面臨失業、酗酒、家暴等問題，根據蒙古世界展望會2014~2017年調查指出，約80%的5~17歲兒童曾被家庭成員體罰。插畫家三人在安置中心遇到14歲女孩杜倫賈勒，就是其中一名曾遭受家庭暴力的孩子，她平日總是笑容滿面，可是當她向三位插畫家分享身世時，一開口就已經哽咽。

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家暴、疏忽照顧 插畫家親見蒙古兒童的生活困境

杜倫賈勒的母親在她幼年時過世，父親再婚後卻是噩夢的開始，她和姊姊不時遭受繼母毆打，父親又好酒成癮，後來姊妹倆更被派到街上替人擦皮鞋，收入都被拿去買酒，姊妹倆只好靠著偷商店或鄰居家裡的食物維生。直至被送到世界展望會成立的「燈塔之家」後，兩人才開始嚐到被接納和關愛的滋味。杜倫賈勒還加入了「藍天合唱團」，在音樂中尋回自信。「我在想，她們沒有得到世界展望會幫助之前，究竟過著怎樣的生活？」杜倫賈勒的遭遇，讓馬克深受觸動，他盼望讓更多人知道：「我們的協助很重要、也很有意義，若有能力，就該盡力幫助有需要的人！」Duncan則表示：「我也看到這些孩子受到妥善照顧後，都有著想幫助他人的願望，只要給孩子機會，破碎的生命就能轉變！」

在烏蘭巴托市郊，許多家庭因為貧窮，只好住在垃圾場附近，靠著在垃圾堆中撿拾回收物品，賺取每天最多4美元的收入。當SECOND親見垃圾場的惡劣狀況，感到十分震撼，SECOND表示：「人和烏鴉、豬等動物就一同在垃圾場裡生活，是我從未想像過的畫面。很難想像他們怎麼面對生活的艱難，那過程給我很多的體悟和震撼，也希望大家能夠關心這樣的事。」

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捐款、義購、連署 一起行動終止兒童受暴

今年，台灣世界展望會「終止兒童受暴 你我挺身做到」將聚焦關懷台灣兒童保護、童婚、人口販運、街頭遊童與遷徙兒童議題，在台灣及各國持續投入各項兒保倡導、預防及保護工作。邀請大家一起為受暴力對待的孩子挺身而出，響應「終止兒童受暴 你我挺身做到」行動，捐款支持國內外兒童保護工作、義購三位插畫家聯名創作的2018「終止兒童受暴」悠遊卡、潮T/親子潮T、以及台灣兒童合唱團2018《以愛呵護，看見希望》專輯，或透過連署、拍照上傳、分享等方式響應，幫助更多兒童脫離暴力陰霾、重拾笑容！

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