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高雄旅展拚觀光 中央地方長官同台相挺

2018-04-20 14:00中央社 高雄20日電

2018高雄市旅行公會國際旅展20日起在高雄展覽館登場，14日搶先邀請Show ...
2018高雄市旅行公會國際旅展20日起在高雄展覽館登場，14日搶先邀請Show Girls前往高雄巨蛋商圈街頭快閃行銷，十分吸睛。 中央社
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2018高雄市旅行公會國際旅展今天在高雄展覽館登場，行政院副院長施俊吉、交通部長賀陳旦、高雄市政府官員及旅遊業者同台揭幕，展現中央及地方拚觀光決心。

施俊吉、賀陳旦、交通部觀光局長周永暉、高雄市政府秘書長趙建喬、高雄市觀光局長曾姿雯、高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良等人中午同台為旅展揭幕並參觀各展攤。

施俊吉說，高雄市旅行公會舉辦的旅展今年已邁入第20年，是南台灣最大的旅遊盛會，觀光是深具潛力的重要產業，面對國際競爭，政府將持續拓展旅遊市場，加強宣傳提升台灣觀光在國際上的能見度，並以提升國內旅遊品質及開拓國際市場為目標，將台灣形塑為「友善、智慧、體驗」的旅遊目的地。

他又說，配合新南向，政府已擬訂相關策略，持續推動簽證便捷化，並推出各項獎勵及優惠措施，吸引新南向國家旅客來台旅遊。

施俊吉指出，國際郵輪旅遊市場的重心正從歐美轉移至亞洲，台灣具備觀光潛力及地理優勢，應把握機會積極爭取郵輪旅遊商機。

他表示，國內旅遊方面也穩定成長中，政府將持續投入經費營造國內旅遊新亮點，增加多元深度遊程，並將建置智慧旅遊服務，提升國人跨域過夜比例。

他說，來台國際觀光客人數已連續3年破千萬人次，在觀光人數節節上升的同時，也要重視旅客旅遊權益及品質。唯有建立安全、多元、高品質的旅遊環境，才能提升附加價值，讓台灣的觀光旅遊永續發展。

賀陳旦認為，旅展主題除「走吧！放心看世界」，也應加上「來吧！放心遊台灣」，藉由國內外旅客來來去去創造旅遊商機。

旅展20至23日於高雄展覽館舉行，有322家、超過700格攤位參展，展出內容豐富多元，參展的飯店、主題樂園、旅行社、航空公司及國內外旅遊單位莫不推出各項好康優惠搶客。

其中，高市觀光局推出的高雄館以「高雄亮起來，陸海空玩樂趣」為主軸，打造高雄「陸、海、空」城市意象。台灣虎航也到場設攤搶客。

另外，「2018海峽兩岸高雄旅展」同時在高雄展覽館登場，以「美麗中華－全域旅遊年」為主題，有來自中國大陸天津、海南、甘肅、四川、江蘇、湖北、寧夏和貴州等8個省區市參展。周永暉、曾姿雯及吳盈良等人稍早前往剪綵。

周永暉希望，藉由展出促進兩岸旅遊交流發展，也希望來台參展的大陸業者能利用空檔在高雄到處走走，多了解高雄之美，並品嚐在地美食。

旅展施俊吉周永暉

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