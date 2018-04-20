高溫上看32度！ 吳德榮：一直熱到下周一

2018-04-20 06:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今起至周日天氣穩定，高空有卷層雲，西半部仍為晴時多雲，東半部大都為多雲、有局部少量的降雨；午後山區亦有零星少量降雨的機率，影響不大；今溫暖中午微熱，北部20至31度、中部21至31度、南部23至32度、東部20度至28度。

明天、周日氣溫續升，他說，最高溫將升至33、34度左右，為早晚舒適、白天微熱的天氣。下周一台灣在鋒面之前的暖氣團內，天氣更暖熱，最高溫仍在33、34度，大氣漸趨不穩定，午後山區有對流發展，部分平地會受到影響。另外，今起至下周一，台灣附近氣流轉東南及偏南風，華南沿海逐漸有平流霧產生，馬祖、金門容易受其影響，應隨時注意相關訊息。

他說，下周二、下周三鋒面抵達，冷空氣的強度雖不如上一波，但北台灣的天氣變化仍很明顯，中部及花蓮也會降雨、轉涼，南部及台東所受的影響相對較小。下周四鋒面遠離，天氣好轉。

前天有民眾拍到火彩虹奇景。吳德榮說，自前天起華南、海南附近不斷有高層雲系移入台灣，對天氣無影響，因其中有很多是卷層雲，含有豐富的冰晶，折射太陽光，產生七彩的光象；一般日暈是比較容易被觀察到的，此次難得的所謂的環地平弧(Circumhorizon arc)亦被觀察到，而「火彩虹」並非恰當的名詞。

他說，由於太陽角度的限制，環地平弧對緯度愈高(南、北緯50度)的國家愈罕見，但對較低緯度的台灣，每年3月至10月皆可發生，只要天氣條件符合；所以就沒那麼特殊。未來幾天在鋒面抵達前，高空都有在卷層雲移入，仔細觀察，說不定還可看到其他的、或者類似的光象。

氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫雷陣雨。明天至周日水氣較少，環境風場轉為東南風到偏南風，各地氣溫逐日上升；迎風面的東半部地區有不定時小範圍降雨，西半部山區則要留意午後熱對流帶來的陣性降雨。

下周一各地大多屬於多雲到晴、暖熱的天氣，東半部地區有局部短暫降雨，午後山區有些局部短暫雷陣雨，晚上隨著鋒面靠近，中部以北地區轉為有零星短暫陣雨或雷雨的天氣。

下周二、下周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東半部地區相當不穩定，有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也可能有局部短暫陣雨。

下周四東北季風影響，各地早晚還有點涼，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。