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獨老時代來臨 每個人都必須準備面對「孤獨死」?

2018-04-20 05:04聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

三月起，台灣正式步入高齡社會，65歲人口突破14%，平均7個人中， 就有1個是老人。預估8年後，邁入「超高齡社會」。

你願意一個人面對臨終嗎？高齡化、不婚、少子化的浪潮襲來，不論有無結婚，每一個人都可能成為老後單身族，迎接「獨老時代」。十年前，NHK曾報導「孤獨死」的社會危機，震撼一時；然而在未來，「孤獨死」逐漸成為常態。

日本預估，2035年，日本總人口中，每五人之中，有兩人是超過65歲的單身高齡者。近來，許多日本學者、作家出版討論如何面對「孤獨死」，相關書籍今年紛紛引進台灣。

社會學者上野千鶴子十年前寫完叫好叫座的「一個人的老後」，便開始思考「一個人如何面對臨終」？新書「一個人的臨終」是她多年來追蹤「在家一人臨終」的心得報告。她在書中指出，根據日本國立社會保障暨人口問題研究所推算，2020年，日本65歲以上單身者將佔高齡者的三分之一，「未來將是一個人臨終的時代，只不過它來的比我想像中的快」。

為了減少「一個人死亡」的孤獨感，日本愛知縣的安養村「千年村」特意設計開放的出入口，供靈車停放。當靈車離開時，居民齊聚送離世者離開。上也認為，此一設計是讓高齡者親眼見證死亡和離別的場景，經歷這樣的場景後會感到安心，認為「大家也會這樣送我吧」。

日本也出現互相支持的高齡單身族團體，當其中一人生病，團體中的輪流排班到醫院或家中探視，避免讓他「孤獨死」。不過，上野千鶴子追蹤採訪這些團體，發現也有人會抱怨「好想一個人」。

日本另一位專門書寫單身生活的松原惇子則出版「獨老時代」。她在書中指出，近年日本出現大量專為單身高齡族服務的法人團體，每年有逾百家民間業者與團體投入此一行業，儼然成為新的銀髮商機。這些組織與單身族簽約承攬原本該屬於家人承擔之事，包括擔任單身高齡者的保證人為其租屋、辦醫療手續、辦葬禮、寄訃聞等身後事。

松原惇子認為，人們對「孤獨死」的觀念應該改變。一個人自在、從容地面對死亡，不必擔心被趕到的家人要求醫院施予不必要的急救措施，有時也是一種幸福。

日本作家上野千鶴子認為，未來世界，每個人都必須面對「孤獨死」。圖/台北國際書展提...
日本作家上野千鶴子認為，未來世界，每個人都必須面對「孤獨死」。圖/台北國際書展提供
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