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今彩539第107094期開獎 中獎號碼1、6…

2018-04-19 20:59中央社 台北19日電

今彩539第107094期開獎，中獎號碼1、6、18、39、21。3星彩中獎號碼970，4星彩中獎號碼5438。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩

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