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學無止境！線上學英語56歲以上最用功 清晨時段熱門

2018-04-19 19:17聯合報 記者陳立儀╱即時報導

英語不僅在出國旅遊能派上用場，更是職場競爭的硬實力，根據TutorABC發布的台灣在線英語學習數據白皮書顯示，56歲以上的「高年級生」是投入學習時數最多的族群，其中不乏高階經理人、企業管理者，可見學無止境，愈來愈多人懂得投資自己；有趣的是，新興的清晨學習族崛起，凌晨4～8點成為線上學習英語的熱門黃金時段。

強調真人在線互動英語學習的TutorABC在台深耕20年，憑藉獨創的DCGS動態課程系統，媒合學習者與全球外籍顧問，精準打造客製化課程與教材，開創獨有的在線真人互動及實境教學模式，每年提供超過3,000萬堂在線教育課程，客戶遍及全球135個國家及地區，累積服務超過1.8億人次，台灣體驗使用者破百萬，活躍人數約十幾萬。

TutorABC營運長沈沛鴻表示，除了有教無類、因材施教的經營理念，隨著智慧科技時代來臨，AI技術也逐漸導入教育領域，TutorABC率先結合大數據與AI人工智慧，針對每位學習者的興趣、需求、職業與聽說讀寫能力，推算出最合適的教材與老師，現在更將AR、VR等技術融入教學，「學習語言是為了要與人交談，必須和大量且不同的真人互動才能學得透徹，尤其向來自英語母語國家的人士學習，更能了解異國文化與生活內涵，這才是正確學習英語的方式」。

台灣職場競爭力將邁入強者恆強的局面，朝M型化發展，英語實力不僅是成為進入外商或赴海外工作的敲門磚，就連薪水都可能因此而不同。根據TutorABC統計，英語學習族群以26～35歲的青壯年占34%為最多；56歲以上占6%且不斷攀升，其中高階經理人占比超過3成，每月投入的在線學習時間最高，達8.5小時，1年後英語能力的提升也是幅度最高，平均可提升2.5級。

為了驗證經過AI系統結合大數據分析學習英語後的成果，隨機抽樣1,000名在線英語學習會員，結果顯示平均1年後皆可晉升1～3個級別，顯示未來科技應用教育可有效提升英語能力。

在學習時段方面，晚上8～10點為最高峰，但凌晨4～8點的學習人數有攀升的趨勢，男女比例分別為52%、48%，56歲以上族群占最大宗，職業則以醫師及藥師、公務人員、家管、美術設計人員最多，其中也不乏許多7年級生，課程選擇以生活應用、旅遊應用最夯；此外，7年級生在上班通勤及午休時間各有另一波學習高峰，利用3C行動裝置在線學習增進英語能力，寧可犧牲小確幸，把握時間提升職場競爭力。近年青少兒線上學習英語的比例明顯成長，TutorABC去年即推出針對5～18歲青少兒的tutorJr品牌，服務囊括英語、數學、程式語言，作文等。

針對集團20周年慶，TutorABC推出「雙管齊效」方案，透過每天一堂名師講堂、每周最少一次真人互動英語課程的黃金學習組合，學習英語聽說讀寫更有效率。

上班族通勤及午休時利用3C行動裝置在線學習、增進英語能力，把握時間提升職場競爭力...
上班族通勤及午休時利用3C行動裝置在線學習、增進英語能力，把握時間提升職場競爭力。圖／TutorABC提供
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TutorABC發布台灣在線英語學習數據白皮書，（左起）清晨族代表周永富、Tut...
TutorABC發布台灣在線英語學習數據白皮書，（左起）清晨族代表周永富、TutorABC行銷副總經理劉彥谷、TutorABC營運長沈沛鴻、TutorABC營銷總經理黃嘉琦、高年級代表吳鳳美。圖／TutorABC提供
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TutorABC開創獨有的在線真人互動及實境教學模式，人人都能擁有專屬的行動英語...
TutorABC開創獨有的在線真人互動及實境教學模式，人人都能擁有專屬的行動英語教室。圖／TutorABC提供
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