保留部落建築特色 蘭嶼半穴居可合法登記民宿

2018-04-19 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



原住民獨有的半穴居建築。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 居住在蘭嶼獨有的半穴屋、以及排灣族的特色石板屋，是許多遊客造訪部落時，嚮往體驗的文化。但往往因為周邊地形高低差，造成許多部落民宿因不符建管法令而未合法登記。為解決此番窘境，原住民族委員會今天赴立院報告執政成果時指出，目前已與營建署等單位協調，若原住民及土地符合條件者，將修正適用於民宿管理辦法的相關規定，未來也可依法登記民宿。

主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）今天出席立法院第9屆第5會期內政委員會，報告去年7月迄今的業務概況時表示，原民會已與交通部觀光局、內政部營建署等目的事業主管機關協調，就原住民身分及土地符合一定條件者，將「民宿管理辦法」須檢附建築執照等規定，針對實際需求進行修正。

夷將．拔路兒指出，修正後未來得以「結構安全鑑定證明文件｣及「合格之簡易消防安全設備配置平面圖」，取代建照影本或合法房屋證明文件；也就是說，蘭嶼半穴屋或排灣族等石板屋等傳統建築，這類以地下空間作為起居室的空間，即使有因周邊地形高低差造成的地下樓層，也可依法登記民宿，交通部已於106年11月14日發布施行。

夷將．拔路兒表示，行政院去年8月核定的「原住民族經濟產業發展4年(107年至110年)計畫」，總經費計27億1040萬元，將是未來的重點工作之一；透過該計畫執行，可望結合區域及族群文化特色、原住民族知識發展創意經濟，創造出更有利於原住民族的產經環境。