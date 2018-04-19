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花蓮近海規模4.1地震 最大震度宜花3級

2018-04-19 10:57聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局發布地震報告，今天上午10時46分，在花蓮縣近海（花蓮縣政府北偏東方32.9公里），發生芮氏規模4.1有感地震，地震深度20.5公里。

最大震度：花蓮3級、宜蘭3級、桃園1級、南投1級、台中1級。

中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
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