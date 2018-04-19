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今起熱得像夏天！ 吳德榮：下周二鋒面到轉涼降雨

2018-04-19 06:14聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今起至周...
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今起至周日天氣穩定，西半部大都為晴時多雲，東半部多雲；山區午後雲量略增、有零星少量降雨的機率，影響不大；今氣溫回升，北部19至29度、中部20至31度、南部22至31度、東部19度至28度。聯合報系資料照
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今起至周日天氣穩定，西半部大都為晴時多雲，東半部多雲；山區午後雲量略增、有零星少量降雨的機率，影響不大；今氣溫回升，北部19至29度、中部20至31度、南部22至31度、東部19度至28度。

他說，明天氣溫續升，西半部高溫升至30至32度、周六、周日更將升至32、33度左右，為早晚舒適、正午微熱的天氣。下周一台灣在鋒面之前的暖氣團內，天氣更暖，高溫約在33、34度，大氣漸趨不穩定，午後山區有對流發展，部分平地會受到影響。

另外，明天起至下周一，台灣附近氣流轉東南及偏南風，華南沿海逐漸有平流霧產生，馬祖、金門容易受其影響，屆時應注意相關訊息。

他說，下周二、下周三鋒面抵達，轉涼、降雨，冷空氣的強度雖不如剛過這波，但北台灣的天氣變化仍很明顯。不過，既然這是模式第6、7天的模擬，鋒面影響的範圍及程度，有一定的不確定性，還請繼續注意最新資料。

中央氣象局說，今天起東北季風減弱，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨。

明天至周日水氣較少，環境風場先轉偏東風、東南風再轉偏南風，各地氣溫逐日回升；迎風面的東半部地區有不定時小範圍降雨，西半部山區則要留意午後熱對流帶來的陣性降雨。

下周一有一道鋒面逐漸接近；上半天在鋒面前緣暖區，各地大多屬於多雲到晴、暖熱的天氣，東半部地區有局部短暫降雨，午後山區有些局部短暫雷陣雨，下半天隨著鋒面靠近，中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。

下周二、下周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣又轉涼；中部以北及東半部地區相當不穩定，有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也可能有局部短暫陣雨。

周末至下周二由於環境風場為偏南風，帶來南邊的暖濕空氣，金門、馬祖易受平流霧影響能見度，若有交通往返需求，請多留意相關資訊。

26日至28日前期可能有華南雲雨區東移及東北季風影響，天氣較為濕涼，後期水氣有減少趨勢，天氣漸轉乾；由於春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，預報不確定性也較大，請隨時留意最新氣象資訊。

今天白天各地天氣。圖／中央氣象局提供
今天白天各地天氣。圖／中央氣象局提供
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高溫金門

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