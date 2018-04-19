媽媽就是女主角 偏鄉童用照片出書說故事

2018-04-19 04:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



母親節即將來臨，來自高雄杉林及內門區的16名新住民學童，不是準備蛋糕與大餐，而是經由愛心攝影師教導，用鏡頭紀錄下媽媽的身影，並集結成《媽媽就是女主角：我用照片說故事》一書出版，作為送給媽媽最特別的禮物。

元大文教基金會昨天舉行公益圓夢計畫發表會，邀請6個圓夢單位到場分享成果，包括中華民國公益藝術家協會、台灣職業拳擊協會、桃園市介壽國中、財團法人天主教聖母聖心修女會、國立二林高商哇哈哈科學服務團，以及新北市社區工作者協會。執行長楊荊蓀表示，期望透過圓夢計畫，提供偏鄉及弱勢族群最欠缺的人力資源。

其中來自高雄山區，16名不到12歲的新住民學童，透過8名專業攝影老師指導，用相機記錄下自己的媽媽，前天更帶著自己的作品，前往西門町街頭快閃。目前該書已贈送100本書給高雄市圖。六年級生李宜樺說，「平時不知道媽媽在家忙些什麼，透過計畫，覺得更了解媽媽，也發現她很辛苦，想對她說我愛你」。

高雄市新庄國小校長林文毅表示，感謝元大給機會讓孩子圓夢，學校屬於特偏遠小校，全校大概僅40位小朋友，這次參與活動就有10位，占了四分之一，小朋友透過活動得知媽媽平時的辛苦，不再認為有人煮飯、洗衣服是理所當然。

曾擔任聯合報攝影記者的公益藝術家協會榮譽理事長張天雄，多年前起串連多名攝影愛好者，一同走進偏鄉，透過孩子攝影打開他們看世界的另一扇窗。他表示，實際走進偏鄉後，看見許多狀況，但其實只要給孩子舞台，世界上沒有什麼弱勢，這是團隊經過十年實踐後孕育的心得，其實當地孩子有許多優秀的特質。

學務主任曾毓承也說，透過這次計畫，帶給孩子許多的第一次，也圓了不少夢，例如成為作家、走訪故宮、參觀木柵動物園等，這些對孩子來說都很可貴，開啟孩子的另一個想像。

另一組同樣來自山區的團隊，則是桃園市介壽國中師生組成的「Wagi」樂團，5名泰雅族孩子及陳子軒、邱書偉老師上台表演，帶來自創曲《太陽的孩子》，學生昂揚的歌聲，為現場氣氛掀起高潮。輔導組長林佳莉表示，這群孩子大多來自弱勢家庭，可能有中輟的風險，但教導他們學習音樂後，不但個性改變，到校情況也穩定很多。

特別的是，負責教導英文的邱書偉老師，原本是一名街頭藝人，為了教學生音樂，他不惜到處奔波借樂器。介壽國中教師邱書偉、陳子軒，則義務教孩子彈吉他，甚至組團玩Band，讓大家看見學習的多元樣貌。