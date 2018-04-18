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今彩539第107093期開獎 中獎號碼30、16…

2018-04-18 21:06中央社 台北18日電

今彩539第107093期開獎，中獎號碼30、16、39、29、12。3星彩中獎號碼581，4星彩中獎號碼8137。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩

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