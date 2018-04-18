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台灣虎航麻疹疫情再增4感染者 長榮、馬航地勤也遭殃

2018-04-18 19:46聯合報 記者黃安琪╱即時報導

疾管署副署長莊人祥(左)、防疫醫師黃婉婷說明麻疹群聚疫情。 記者黃安琪／攝影
疾管署副署長莊人祥(左)、防疫醫師黃婉婷說明麻疹群聚疫情。 記者黃安琪／攝影
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台灣虎航麻疹群聚疫情延燒，擴及其他航空公司。衛福部疾管署今公布，此群聚情再新增4名感染者，其中包含2名馬來西亞航空與長榮航空的地勤人員，以及2名台虎女性空服員，推估感染個案皆與4月初發病的台虎空服員於可傳染期在相同或鄰近的備勤室工作，累計此群聚疫情已達12人，接觸者共達2978人。

疾管署副署長莊人祥表示，經疫調研判後，此次新增的第3波感染個案，與先前第2波感染個案的台虎2名空服員，曾於相同的辦公區工作或共用洗手間等，才導致疫情擴及其他航空公司，已建議此風險區域辦公人員施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗，並進行環境清潔消毒，加強監測，一旦有人出現疑似症狀立即找出，避免疫情擴大。

莊人祥指出，本次群聚感染的4名個案，發病日介於4月13至14日，經採檢今日確診，分別為台虎2名20多歲女空服員，以及1例30多歲馬來西亞地勤人員，和長榮航空1名20多歲男地勤人員。此波疫情已累計12人，掌握接觸者共2978人，將持續監測健康狀況至5月6日。

疾管署提醒，民眾如曾與確診個案搭乘相同大眾交通運輸或出入相關公共場所（如附表），應自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀如發燒、頭痛等，應戴口罩就醫並告知相關接觸史。

107年麻疹群聚個案關聯圖。圖／疾管署提供
107年麻疹群聚個案關聯圖。圖／疾管署提供
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麻疹群聚感染個案可傳染期間活動史。圖／疾管署提供
麻疹群聚感染個案可傳染期間活動史。圖／疾管署提供
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疫情空服員馬來西亞

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