六旬婦遭誤診 頸椎神經壓迫竟被認為中風

2018-04-18 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣南投市67歲陳姓婦人今年元月因突然全身無力，經鄰近醫院急診認定為泌尿道感染，後因遲未改善後轉門診，又被判定為腦中風，臥床2個月轉往草屯佑民醫院才發現誤診，並非中風，而是頸椎脊髓壓迫。

佑民醫院指出，陳姓患者到院時，四肢癱瘓無力，整日臥床，生活也無法自理，其丈夫相當擔心，因此直接求助院長巫錫霖，而巫透過針扎檢測即發現應非中風，很可能是神經遭受壓迫，進而協助患者進行核磁共振等進一步確認。

院長巫錫霖表示，頸椎壓迫神經致半身癱瘓，確實容易跟中風搞混，但能透過經驗和仔細診療從臨床檢查判別病症，再經X光、CT、MRI等影像來釐清；而幫陳初檢時就發現其神經反射改變，應非中風，從影像判定後確認是神經壓迫所致。

由於，陳婦的頸椎第3至5節脊髓壓迫嚴重，頸椎後方神經幾乎被壓住8成，骨科醫師黃裕涵因此為她進行椎板成型手術，將後方椎弓掀開讓被壓住的神經回原處，而手術相當成功，吳術後隔天就能坐起，雙手握力明顯增加，雙腳也能抬高。

但黃裕涵表示，因前期誤診時間過長，吳的頸神經遭壓迫逾2個月而損傷，因此術後得進行復健，把失去的力氣再慢慢練回來，尤其是手部的協調性得透過職能或物理治療重新訓練，只要有耐心，未來走路和精細動作都不會有太大問題。