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林夕點破台灣幸福假象 他嘆：更糟的是很多人仍不自覺

2018-04-18 18:09聯合新聞網 綜合報導

近日香港知名作家兼作詞人林夕暢談自己在台的經驗，建議觀光客「別再隨口說台灣的東西好便宜，你口中的蜂蜜，不小心會變成台灣朋友的鹽巴」，引發網友共鳴，經常關注社會議題的「動物辛球」PO文呼應，並感嘆：有更糟的情況嗎？有，就是即使已被灑鹽，很多人仍不覺得痛。

「動物辛球」呼應林夕的經驗談，直言香港人看得比很多台灣人透徹，台灣目前薪資水平停頓、勞動權益下滑，無論是調高薪資或者企業節省支出，都會形成雇主與勞工雙輸的局面，許多產業更受到國際油價波動影響，價格隨著油價喊漲，但在油價下跌時卻不見產業跟進，種種原因都讓台灣停滯不前。

薪資不見起色，但房價卻是高得嚇人，動物辛球分析，台灣的房價與薪資對比越演越烈，年輕人對未來彷徨無助的同時，卻也得被掌握多數資源的一代批評「不懂得努力與感恩」，正當年輕人努力卻賺不了錢時，政府卻仍沉浸在「平均薪資」上漲的喜悅，忽略了上述的種種問題，最終就是讓年輕人意識到自己終其一生可能得「窮忙」，以致不敢結婚、買房、過不了生活。

「觀光客眼中的蜂蜜，其實是在台灣人的傷口上灑鹽」，動物辛球感嘆，還有更糟的情況，就是身處在其中的台灣人面對這樣的現況卻毫無自覺。但也有網友認為，中國的欺壓、當權政府「換了位置換腦袋」都是讓台灣陷入如此困境的原因之一。

香港知名作家兼作詞人林夕暢談自己在台的經驗引發網友共鳴，經常關注社會議題的「動物...
香港知名作家兼作詞人林夕暢談自己在台的經驗引發網友共鳴，經常關注社會議題的「動物辛球」也PO文呼應，認為台灣面臨薪資停滯、房價高漲等窘境，很多人卻仍不自知。 報系資料照
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