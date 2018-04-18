影／毒蛇出沒掃把輕鬆搞定 苗縣府「掃」給你看

2018-04-18 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



天氣漸熱長蟲開始出沒，苗栗縣消防局統計3月至今捕蛇勤務將近150件，縣府農業處也受理4起毒蛇通報案件，為了讓民眾認識蛇類及預防蛇侵入屋內，24日及5月9日分別在縣府及象鼻國小舉辦宣導活動，由專家介紹蛇的種類與生態，並以掃把等器具示範如何冷靜處理防止被蛇咬傷。

縣府農業處指出，春夏之際天氣漸熱，蛇類為了捕食、繁殖活動逐漸頻繁，蛇類出沒情形逐漸增多，縣府3月以來已接獲4起保育類毒蛇通報，分別在苗栗市及三義、銅鑼鄉捕獲3尾眼鏡蛇及1尾雨傘節，隨著天氣變熱，通報案件會逐漸增加。

苗栗縣消防局統計，1月至今捕蛇案件共175件，其中3月49件，4月1日至今則多達94件，蛇類侵入住家或周邊常引起民眾恐慌，尤其是毒蛇。

近年來縣內每逢毒蛇出沒季節，宗教團體放生毒蛇的傳聞不斷，尤其是泰安鄉，雖查無具體證據，縣府農業處也不曾接獲放生案件通報，但只要毒蛇出沒，即造成居民恐慌。

去年縣府邀請台中市野生動物保育學會在泰安鄉連辦2場宣導活動，由專家介紹各種蛇類的生態、習性，例如雨傘節膽子最小、蛇都會沿牆角行動等，並示範以掃把、畚斗等器具驅蛇，讓民眾認識蛇類生態，預防蛇類入侵屋內，一旦蛇進入屋內又該如何冷靜處理，防止被咬傷，專家以掃把輕鬆推蛇的畫面，也讓人印象深刻。

縣府農業處自然生態保育科長張葦說，今年仍邀請台中市野生動物保育學會舉辦2場宣導活動，由專家解說及示範，希望民眾更了解蛇類及生態，屋內發現蛇可以冷靜處理，首場24日上午9點在縣府國際會議廳舉辦，歡迎有興趣的民眾報名參加，電洽（037）322549。