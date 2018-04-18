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別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

家屬控病患臉部發黑才急救 醫護竟回：追究也沒用

2018-04-18 18:03聯合新聞網 綜合報導

眼見親人纏綿病榻，對家屬來說是何等的折磨，偏偏又碰上態度不積極的醫護人員，直到病人臉部發黑、失去呼吸才展開急救，甚至對家屬表示「事情已經發生了、追究也沒用」，讓家屬淚訴：一句話就要我們接受，如果是你的家人，你們的速度會那麼慢嗎！

一名網友在臉書「爆怨公社」代友人PO文指出，家中長輩從鬼門關前走一遭，熬過開刀、氣切後終於好轉，能與晚輩說說話，但近日卻因為醫護人員的照顧疏失，一度讓長輩斷氣。家屬表示，赴醫院探病時發現儀器在響，屢次通報才有救護人員進來處理，發現阿公是因為卡痰而缺氧、這個情形也「不是第一次」發生，這才讓家屬驚覺，醫院從未通報家屬類似的緊急事件，這次更是在「通報四次、病人臉部發黑斷氣」才開始急救，讓家屬難以接受。

雖然醫生表示接到電話後就趕來，但家屬表示「當下已呼叫四次、人已經漸漸反黑沒氣」才見到醫護人員處理，認為醫護人員的急救態度延緩治療，差點讓家人就這麼離開。更令家屬氣憤的是醫護人員事後竟對家屬表示「事情已經發生了，追究也沒用，先去看看他」，不禁讓家屬大罵：如果今天是你的家人，你們的速度會那麼緩慢嗎！

在醫護人員的延誤處理下，這名阿公一度陷入險境，所幸目前已清醒，但家屬仍對醫院當下的處理態度不滿。PO文一出有網友給予建議，表示不能持續抽痰，但若在病危時醫護人員仍是這樣的態度，實在有些怠忽職守，但也有網友緩頰，認為卡痰的問題並不能全怪醫護，若家屬能事先為病患多了解些疾病的背景知識、可能會碰上的問題及基本的照護知識，相信可以避免這類型的紛爭，畢竟醫護人員並沒有照護責任。

一名網友在臉書「爆怨公社」代友人PO文指出，赴醫院探病時發現儀器在響，屢次通報才...
一名網友在臉書「爆怨公社」代友人PO文指出，赴醫院探病時發現儀器在響，屢次通報才有救護人員進來處理，家屬驚覺，醫院從未通報家屬類似的緊急事件，這次更是在「通報四次、病人臉部發黑斷氣」才開始急救，讓家屬難以接受。 示意圖／Ingimage
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