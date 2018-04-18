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影╱婦人罹怪病發燒2個月才查出罹患成人型史笛兒症

2018-04-18 13:40聯合報 記者趙容萱╱即時報導

58歲的王姓餐廳女服務人員，5年前罹怪病，每天發燒2到4次，伴隨喉嚨痛、手腳關節痛，先後向耳鼻喉科、骨科求診都無法緩解，2個月後確診為成人型史笛兒症（AOSD），經類固醇、免疫抑制劑藥物治療後緩解，但減藥後又發作，極需使用生物製劑，無奈16歲以下患者才有健保給付，無法受惠，必須忍受發覆性發燒、關節積水、腫痛等行動困難，以及類固醇副作用月亮臉、水牛肩，無法工作，靠女兒照顧。

中國附醫風濕免疫中心副院長陳得源說，AOSD好發年齡20到40歲壯年期，國內約有200多名患者，他所診療的87名病患中，45%為多次發作全身表徵型，極需使用生物製劑，風濕病醫學會已向健保署爭取個案審核，盼能藉此穩定患者病情，避免患者關節破壞導致行動困難。

陳得源說明，AOSD是全身性發炎疾病，常有高燒、鮭魚紅的紅疹、關節炎及器官病變，但診斷不易，常被誤認為感冒、藥物過敏、腫瘤、細菌感染等，不少病患因此走了不少的冤枉路。

陳得源分析，他十年來診療的87名成人型史笛兒氏症患者，發現9成病人每天發燒2到 4次，體溫可高達攝氏41度；半數患者發燒超過1個月，最長是2年才確診斷，33%患者被診斷為感染而使用抗生素，也常被視為不明原因發燒而做很多項侵入性檢查。

陳得源指出，幾乎所有患者都有關節症狀，最常侵犯膝關節、腕關節、踝關節及兩手之近端指間關節，1/5患者出現慢性關節病變，且多數有腕關節的侵犯而造成腕掌關節黏合及變型，甚至極少數患者出現假性化膿性關節炎而使用抗生素。

醫師陳得源說明，成人史笛兒氏症患者易出現鮭魚紅的紅疹。記者趙容萱／攝影
醫師陳得源說明，成人史笛兒氏症患者易出現鮭魚紅的紅疹。記者趙容萱／攝影
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醫師陳得源（左）說明，王姓病患（右）是史笛兒氏症患者，長期反覆發燒、關節積水，行...
醫師陳得源（左）說明，王姓病患（右）是史笛兒氏症患者，長期反覆發燒、關節積水，行動困難，盼為病患爭取個案審查通過生物製劑用藥。記者趙容萱／攝影
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患者發燒類固醇

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