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影／從靈堂變乾洗店 今年文博會很有梗

2018-04-18 13:39聯合報 記者何定照╱即時報導

2018台灣文博會今天起跑，開幕典禮在「時尚的日常」展區舉行。相比於去年文博會在華山主題館掛滿白布條，被網友笑說如靈堂，今年開幕典禮現場掛滿飄飄的白襯衫，觀眾笑說有如乾洗店。

今年文博會以「從身體創造」為主題，計23國、559個單位參與，內容涵蓋文化概念、設計品牌及圖像授權3大主軸，在華山1914文創園區、松山文創園區及花博公園爭艷館展出。

去年文博會主題館被笑說如靈堂，策展單位對此解釋，這些「白布條」是數千張來自樹火博物館的薄纖紙，希望透過這些質輕透亮的紙張，塑造一種白爆炸綿延整體空間的感覺，來呼應文博會主題「我們在文化裡爆炸」。

今年「時尚的日常」展區被笑說有如乾洗店，協同策展人齊振涵表示，展場目的是想為小人物設計服裝，讓大家打開想像力。展覽區前區先掛白襯衫，是因一般會想到制服，會先想到白襯衫，成為一種刻板印象；觀眾先看到白襯衫代表的對制服、職業的刻板印象，深入展區後，會看到設計師針對不同職業的各種創造，因而重新思考，白襯衫區因此有如一種過場。

也參與該展的格式社計胡蘭玉表示，看展覽是很主觀的，白色是中性顏色，不代表任何色彩，先放眾多白襯衫，是想讓觀眾對各種職業身分的刻板印象有種歸零狀態，這樣再看到展區深處設計師對漁夫、快遞員等不同職業的制服設計，就能也對職業有重新想像。

文化部長鄭麗君表示，這次文博會主題之一與時尚設計結合，館中的白襯衫，在晚上會結合燈光投射，展現出多元可能。

鄭麗君也在開幕典禮中表示，文博會不只是商展，她很喜歡今年的主題「從身體創造」，有種象徵回歸自身的概念。她也指出，文化部將與經濟部合作，提出設計跨域整合、時尚跨界計畫等計畫，希望一起啟動文化創新力量。

副總統陳建仁則自在會上表示，台灣在發展過程中，不斷加入設計，未來也會繼續連結在地、連結未來。他強調，設計是產業的DNA，有文化創新，才能讓產業升級，總統蔡英文說過設計力是國力的象徵，可使台灣競爭力更發揚光大，政府將結合跨部會，扮演引導角色。

文博會各展區展出至4月22日至29日不等。

2018台灣文博會上午舉行開幕典禮。記者侯永全／攝影
2018台灣文博會上午舉行開幕典禮。記者侯永全／攝影
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2018台灣文博會上午舉行開幕典禮，副總統陳建仁(右三)、文化部長鄭麗君(左三)...
2018台灣文博會上午舉行開幕典禮，副總統陳建仁(右三)、文化部長鄭麗君(左三)及立法院副院長蔡其昌(右二)等人主持啟動儀式。記者侯永全／攝影
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